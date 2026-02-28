Météo : les nuages font leur retour et les températures diminuent ce samedi à Lyon

Le ciel de Lyon se couvre ce samedi 28 février tandis que les températures diminuent. Il fera 12 degrés au meilleur de la journée.

Après plusieurs jours exceptionnellement doux pour la saison, la météo se dégrade ce samedi 28 février. Les nuages font en effet leur retour à Lyon tandis que de rares averses sont attendues au cours de la journée.

Côté températures, elles sont plutôt douces ce matin avec 11 degrés. Elles ne grimperont pas bien plus dans l’après-midi puisqu’il fera 12 degrés au meilleur de la journée.

Ce samedi maussade n’est toutefois que passager car le soleil fera son retour dès demain dans la capitale des Gaules.