Actualité
Nuages et éclaircies
Benjamin Roure

Météo : les nuages font leur retour et les températures diminuent ce samedi à Lyon

  • par Clémence Margall

    • Le ciel de Lyon se couvre ce samedi 28 février tandis que les températures diminuent. Il fera 12 degrés au meilleur de la journée. 

    Après plusieurs jours exceptionnellement doux pour la saison, la météo se dégrade ce samedi 28 février. Les nuages font en effet leur retour à Lyon tandis que de rares averses sont attendues au cours de la journée. 

    Côté températures, elles sont plutôt douces ce matin avec 11 degrés. Elles ne grimperont pas bien plus dans l’après-midi puisqu’il fera 12 degrés au meilleur de la journée.

    Ce samedi maussade n’est toutefois que passager car le soleil fera son retour dès demain dans la capitale des Gaules. 

    à lire également
    Une circulation très compliquée attendue sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Une circulation très compliquée attendue sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi 09:37
    Nuages et éclaircies
    Météo : les nuages font leur retour et les températures diminuent ce samedi à Lyon 09:00
    L'entreprise belge Odoo choisit la Métropole de Lyon pour implanter son siège français 27/02/26
    20 infractions relevées : un magasin Action de Lyon fermé après un contrôle sanitaire 27/02/26
    A Lyon, deux restaurants ciblés par des balles près de la Part-Dieu 27/02/26
    d'heure en heure
    A Villeurbanne, le parc de la Feyssine continue de se transformer 27/02/26
    police lyon faits divers
    Villeurbanne : des coups de feu tirés ce vendredi après-midi dans le quartier Grandclément 27/02/26
    Lyon : l'association étudiante de l'UNEF demande à son tour la dissolution de Némésis 27/02/26
    Lyon : le musée des Confluences signe un partenariat avec le musée des Cultures de Milan 27/02/26
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 27 février au 1er mars 27/02/26
    Fabienne Buccio 8 mai Lyon
    Menaces, commentaires racistes... Ciblée sur les réseaux sociaux, la préfète du Rhône porte plainte 27/02/26
    Lyon accueillera la finale de la Champions Cup en 2027 27/02/26
    Francis Lalanne
    Municipales 2026 : Francis Lalanne ne pourra pas se présenter à Lyon 27/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut