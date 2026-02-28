Actualité
Image d’illustration. © Rawpixel

Une circulation très compliquée attendue sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi

  • par Clémence Margall

    • Alors que ce week-end de chassé-croisé débute ce samedi 28 février, la circulation s’annonce très compliquée sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

    Les vacances d’hiver se poursuivent pour les zones B et C en ce dernier week-end de février. Les vacanciers vont notamment se croiser sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi 28 février, tandis que Bison Futé hisse le drapeau rouge aussi bien dans le sens des départs que des retours. 

    Drapeau rouge pour la journée de samedi, du mieux attendu dimanche 

    Dans le sens des départs, il est conseillé aux automobilistes d’éviter l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 10 heures à 16 heures, le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10 heures à 14 heures, l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 9 heures à 18 heures, et entre Chambéry et le tunnel du Fréjus, de 10 heures à 17 heures, l’autoroute A48, entre Bourgoin-Jallieu et Grenoble, de 11 heures à 15 heures, ainsi que la route nationale N90, entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice, de 14 heures à 16 heures.

    Dans le sens des retours, la situation sera identique. La circulation sera en effet saturée sur l’autoroute A43, entre le tunnel du Fréjus et Chambéry, de 8 heures à 12 heures et entre Chambéry et Lyon, de 11 heures à 14 heures, l’autoroute A46 et sur la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 9 heures à 18 heures, sur l’autoroute A40, entre Annemasse et Mâcon, de 10 heures à 12 heures et dans le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 16 heures à 20 heures. 

    Le drapeau vert est toutefois levé pour la journée de dimanche tandis que la circulation retrouvera un trafic normal. 

