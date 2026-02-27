Actualité
Villeurbanne : des coups de feu tirés ce vendredi après-midi dans le quartier Grandclément

  • par Nathan Chaize

    • Des coups de feu ont été tirés ce vendredi dans le quartier de Grandclément à Villeurbanne. Aucun blessé n'est à déplorer.

    Des coups de feu ont retenti ce vendredi après-midi dans le quartier de Grandclément à Villeurbanne a appris Lyon Capitale de sources concordantes. Les coups de feu auraient été tirés aux alentours de 16 h 30 entre la banque LCL et l'épicerie Vival située rue Léon Blum à quelques pas de la place. Aucun blessé n'est à déplorer indique une source sécuritaire.

    Selon nos confrères du Progrès, ce sont quatre à cinq tirs qui auraient retenti dans ce secteur où se trouvent plusieurs établissements scolaires. Selon un témoin, l'école de l'Immaculée conception située place Jules Grandclément a été partiellement confinée.

    Des effectifs de la compagnie républicaine de sécurité (CRS) et de la compagnie départementale d'intervention (CDI) ont été immédiatement dépêchés sur place précise la même source sécuritaire. La préfète du Rhône, Fabienne Buccio indique suivre la situation et a demandé au directeur interdépartemental de la police national de renforcer la présence de la police par la mobilisation de la CRS et de la CDI pour la soirée et le week-end.

    A Villeurbanne, le parc de la Feyssine continue de se transformer

