Actualité
L’avant du cortège en hommage à Quentin Deranque, en présence des militantes du collectif identitaire Némésis. (@Clemence Margall)

Lyon : l'association étudiante de l'UNEF demande à son tour la dissolution de Némésis

  • par Loane Carpano

    • Dans un communiqué transmis ce 27 février, l'association étudiante de l'UNEF demande la dissolution du collectif d'ultradroite Némésis.

    Alors que le collectif d'ultradroite Némésis est accusé d'avoir joué les appâts pour attirer des militants antifascistes vers des guet-apens de militants d'ultra-droite, plusieurs groupes et élus dénoncent les agissements du groupuscule fémonationaliste.

    Après la députée du Rhône, Sandrine Runel, c'est au tour de l'UNEF (Union nationale des étudiants de France) Lyon, de demander la dissolution du groupuscule : "Nous exigeons la dissolution du collectif Némésis, qui représente à l’instar de tous les groupes identitaires et d’extrêmes droites une menace dans nos lieux d’études et dans nos villes", écrit l'association étudiante dans un communiqué transmis ce vendredi.

    L'association étudiante reproche notamment au collectif de "détourner les luttes féministes pour propager des discours anti-immigration et stigmatiser les personnes musulmanes", et des prises de parole trahissant une "obsession xénophobe et une vision ethnicisée des violences sexistes."

    Liens étroits avec des "militants néofascistes"

    Dans son communiqué, l'UNEF pointe également du doigt les liens qu'entretient le collectif Némésis avec des "militants et organisations néofascistes violents". L'association cite notamment les groupes d'ultra-droite "l'Action française", ou "la Cocarde étudiante", dont un ancien membre a été condamné en 2024 à de la prison ferme pour une agression raciste avec une arme blanche.

    Selon l'UNEF, le collectif d'extrême droite chercherait à "s’implanter durablement dans les établissements d’Enseignement supérieur, afin d’y diffuser ses idées réactionnaires, racistes et discriminatoires." L'association appelle ainsi à faire front commun pour lutter "face à la montée des groupuscules néo fascistes, xénophobes et identitaires qui détournent les luttes sociales pour semer la haine et la division."

    Pour rappel, le collectif Némésis manifestait devant Sciences Po Lyon lors de la venue de Rima Hassan le jour où Quentin Deranque a été battu à mort. Le militant nationaliste avait par ailleurs été appelé pour "protéger" les membres du collectif en cas de débordements.

    à lire également
    police lyon faits divers
    Villeurbanne : des coups de feu tirés ce vendredi après-midi dans le quartier Grandclément

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police lyon faits divers
    Villeurbanne : des coups de feu tirés ce vendredi après-midi dans le quartier Grandclément 17:26
    Lyon : l'association étudiante de l'UNEF demande à son tour la dissolution de Némésis 17:10
    Lyon : le musée des Confluences signe un partenariat avec le musée des Cultures de Milan 16:38
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 27 février au 1er mars 16:05
    Fabienne Buccio 8 mai Lyon
    Menaces, commentaires racistes... Ciblée sur les réseaux sociaux, la préfète du Rhône porte plainte 15:38
    d'heure en heure
    Lyon accueillera la finale de la Champions Cup en 2027 15:33
    Francis Lalanne
    Municipales 2026 : Francis Lalanne ne pourra pas se présenter à Lyon 14:50
    Lycéen poignardé à Bron : son agresseur de 14 ans poursuivi pour tentative d'assassinat 14:25
    Ligue Europa : l'OL hérite du Celta Vigo en huitième de finale 14:15
    Près de Lyon : dès mars, 300 postes seront à pourvoir chez Amazon 13:37
    TCL lyon metro
    TCL : un dispositif de sensibilisation contre la fraude déployé depuis le 14 février à Lyon 13:03
    Bocuse d'Or
    Le Bocuse d'Or dévoile une épreuve inédite pour sa finale à Lyon 11:36
    Le projet de rive droite du Rhône © D.R.
    Lyon : la préfecture valide l'autorisation environnementale concernant le projet "Rive Droite" 11:06
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut