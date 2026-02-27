De nombreux manquements ont été constatés par un agent du service communal d'hygiène et de santé. Des déjections de rongeurs ont notamment été signalées.

Dans le quartier de Gerland (7 ème arrondissement), un magasin Action a été fermé sur décision du maire, suite à un contrôle sanitaire révèle actuLyon. La raison ? 20 infractions ont été constatées par un agent assermenté du service communal d’hygiène et de santé. Parmi les manquements énumérés sur le rapport d'enquête long de quatre pages, la présence massive de déjections de souris dans les locaux, de l'espace de vente, jusqu'aux vestiaires.

Ce n'est pas tout puisque des excréments de rongeurs ont été découverts au contact direct de denrées alimentaires en libre-service, mais aussi sur des équipements, à l'instar des rayonnages et des caisses plastiques de stockage. Dans les locaux du personnel, des traces d’humidité et de moisissures ont été signalées sur les murs et les plafonds. Il n'y avait également aucune procédure hygiénique mise en place pour le lavage des mains et l’utilisation des équipements sanitaires.

La Ville de Lyon estime que "la poursuite de l’activité commerciale dans les conditions actuelles constitue un danger pour la santé publique." Ainsi, l'enseigne ne pourra réouvrir qu'après la correction des manquements constatées et un niveau contrôle à l'issue positive.