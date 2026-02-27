A Lyon, deux restaurants ciblés par des balles près de la Part-Dieu

Des tirs ont visé les restaurants le Valentinoo et Chez Sahbi dans la nuit du 26 au 27 février. Une enquête a été ouverte pour permettre d'identifier les auteurs.

Deux établissements situés non loin du quartier de la Part-Dieu ont été visés par des tirs dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 février rapporte LyonMag. Situés à quelques mètres l'un de l'autre, les restaurants Le Valentinoo et Chez Sahbi, ont été criblés de balles provenant de fusil d'assaut de type Kalachnikov, selon les premiers éléments de l'enquête.

Une quinzaine de coups de feu auraient été tirés. L'un des suspects serait arrivé sur les lieux en trottinette électrique avant de tirer sur la façade des établissements. Il aurait ensuite pris la fuite direction le secteur des Maisons-Neuves à Villeurbanne, précédent l'arrivée des forces de l’ordre.

Aucune victime humaine n'est à déplorer malgré les nombreux dégâts matériels. Une enquête est en cours afin d'interpeller les responsables des opérations de relevés techniques se poursuivaient ce vendredi matin.