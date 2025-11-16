13 interpellations et 3,5 kg de résine de cannabis saisis dans une grande opération de police à Meyzieu

Du mercredi 12 au vendredi 14 novembre, une vaste opération de sécurité renforcée a été menée à Meyzieu par la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône (DIPN 69). Contrôles, interpellations, saisies et actions administratives ont rythmé cette mobilisation dite "ville sécurité renforcée".

Pendant trois jours, du mercredi 12 au vendredi 14 novembre, 269 agents issus de différentes unités ont été déployés dans le cadre d'une opération de sécurisation ciblée. La police nationale, la CRS (Compagnie républicaine de sécurité) 83, la police aux frontières, les douanes, le SISTC (Service interdépartemental de sécurisation des transports en commun), la police municipale et même la DDPP (Direction départementale de la protection des populations) et la RATP étaient mobilisés à Meyzieu.

787 personnes contrôlées

Plus de 787 personnes ont été contrôlées, ainsi que plusieurs commerces et véhicules. L'intervention a notamment permis l'interpellation de 13 individus, dont 5 dans une action antidrogue menée au niveau du centre commercial des Plantées. Parallèlement, 124 infractions ont été relevées, touchant notamment les troubles à l'ordre public et les transports.

Les forces de l'ordre ont également procédé à 12 amendes pour usage de stupéfiants, ainsi qu'à la saisie de 3,5 kg d'herbe et de résine de cannabis, d'une véhicule et plus de 20 000 euros en liquide.

Au niveau des commerces, six d'entre eux ont fait l'objet de contrôles administratifs aboutissant à des fermetures temporaires pour deux d'entre elles.

Cette opération fait partie d'un plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien. Des actions similaires avaient été réalisées ces derniers mois du côté de Terreaux, Guillotière, Croix-Rousse ou encore Part-Dieu.