Actualité
@WilliamPham

13 interpellations et 3,5 kg de résine de cannabis saisis dans une grande opération de police à Meyzieu

  • par Claire Martinez

    • Du mercredi 12 au vendredi 14 novembre, une vaste opération de sécurité renforcée a été menée à Meyzieu par la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône (DIPN 69). Contrôles, interpellations, saisies et actions administratives ont rythmé cette mobilisation dite "ville sécurité renforcée".

    Pendant trois jours, du mercredi 12 au vendredi 14 novembre, 269 agents issus de différentes unités ont été déployés dans le cadre d'une opération de sécurisation ciblée. La police nationale, la CRS (Compagnie républicaine de sécurité) 83, la police aux frontières, les douanes, le SISTC (Service interdépartemental de sécurisation des transports en commun), la police municipale et même la DDPP (Direction départementale de la protection des populations) et la RATP étaient mobilisés à Meyzieu.

    787 personnes contrôlées

    Plus de 787 personnes ont été contrôlées, ainsi que plusieurs commerces et véhicules. L'intervention a notamment permis l'interpellation de 13 individus, dont 5 dans une action antidrogue menée au niveau du centre commercial des Plantées. Parallèlement, 124 infractions ont été relevées, touchant notamment les troubles à l'ordre public et les transports.

    Lire aussi : 500 kg de résine de cannabis saisis à Meyzieu : trois interpellations

    Les forces de l'ordre ont également procédé à 12 amendes pour usage de stupéfiants, ainsi qu'à la saisie de 3,5 kg d'herbe et de résine de cannabis, d'une véhicule et plus de 20 000 euros en liquide.

    Au niveau des commerces, six d'entre eux ont fait l'objet de contrôles administratifs aboutissant à des fermetures temporaires pour deux d'entre elles.

    Cette opération fait partie d'un plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien. Des actions similaires avaient été réalisées ces derniers mois du côté de Terreaux, Guillotière, Croix-Rousse ou encore Part-Dieu.

    à lire également
    Un festival dédié au féminisme inclusif et aux cultures queer à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un festival dédié au féminisme inclusif et aux cultures queer à Lyon 16:47
    13 interpellations et 3,5 kg de résine de cannabis saisis dans une grande opération de police à Meyzieu 15:37
    voiture police faits-divers
    Un homme poignardé à Perrache ce vendredi 14:25
    Une boulangerie du 7e arrondissement fermée pour manque d'hygiène 13:33
    Haute-Savoie : le Monopoly Annecy débarque le 20 novembre 12:31
    d'heure en heure
    Incendie à Rillieux : le rappeur et les autres suspects relâchés 11:52
    Littérature : Frédéric Andrei, au carrefour de tous les dangers 11:28
    Une personne interpellée après un braquage à Vénissieux 10:46
    Le groupe Urgo investit 60 millions d’euros pour construire une nouvelle usine dans la Loire 10:45
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Pluie-inondation : trois départements en vigilance orange dans la région 09:47
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air est bonne ce dimanche 09:30
    Pluie à Lyon
    Des pluies avant une possible accalmie ce dimanche 08:30
    Personnes assises
    Que faire ce dimanche à Lyon ? 15/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut