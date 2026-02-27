A Villeurbanne, le parc de la Feyssine continue de se transformer

Diapason en herbe du parc de la Feyssine. (@Ville de Villeurbanne)

Du 2 au 6 mars, le Ville de Villeurbanne remettra en état le diapason en eau du parc de la Feyssine. Les travaux permettront de rouvrir la perspective paysagère de la pièce d'eau au public.

Le parc de la Feyssine se transforme à Villeurbanne. Du 2 au 6 mars prochain, le secteur de diapason en eau du parc sera remis en état. Ces travaux devraient permettre de dégager la vue sur la pièce d'eau et de laisser passer la lumière, favorisant ainsi le développement de la biodiversité.

Afin de laisser les agents de la Ville faire leur travail, un périmètre balisé sera posé autour du diapason, le rendant inaccessible au public pendant toute la durée des travaux. Cette remise en état viendra compléter la nouvelle branche en herbe du diapason, remise en état l'hiver dernier.

Lire aussi : Villeurbanne : le parc de la Feyssine renouvelle sa forêt