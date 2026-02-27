Le musée des Confluences et le MUDEC ont signé un partenariat pour les années 2027 à 2034. L'accord prévoit notamment la coproduction d'exposition temporaire entre les deux établissements culturels.

En février, le musée des Confluences et le MUDEC, musée des Cultures de Milan ont conclu un partenariat pour les années 2027 à 2034. L'objectif ? Développer l’offre culturelle entre les deux institutions et favoriser la circulation des œuvres et des connaissances.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, le musée des Confluences devrait prêter certains de ses objets conservés au MUDEC. Ces derniers seront exposés au sein de la nouvelle exposition permanente du musée milanais.

Le partenariat devrait également permettre l'accueil et la coproduction d'expositions temporaires produites par les deux musées, qui seront amenés à mener conjointement des études scientifiques, des formations croisées et à organiser des conférences et des événements culturels.

