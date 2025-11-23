Faits divers
Le concessionnaire Tesla dans la banlieue de Toulouse touché par un incendie volontaire. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)

Oullins : filmés par une Tesla, ils tentent de voler des voitures

  • par Louise Ginies

    • Un groupe de trois individus ont été filmés par la caméra d'une Tesla dans le parking souterrain d'un commerce d'Oullins. Les images sont entre les mains de la police.

    Une tentative de car-jacking filmée de A à Z. Ce mercredi 19 novembre vers 19h, trois individus ont été filmés à leur insu alors qu'ils tentaient de braquer des véhicules garés dans le parking souterrain du Carrefour Market d'Oullins, situé sur la Grande Rue. Captées par le système de vidéosurveillance d'une Tesla garée sur place, les images montrent un homme en train d'inspecter l'habitacle de la voiture, tester la poignée de la porte puis passer au véhicule voisin. On voit ensuite les trois personnes quelques instants à peine plus tard s'enfuir en courant alors que l'alarme d'un autre véhicule, une Polo dont ils ont brisé la vitre arrière, s'est déclenchée. Ils semblaient être bredouilles.

    Lire aussi : À Lyon, est-ce vraiment le moment opportun pour acheter une voiture Tesla ?

    Contacté par le Progrès, le propriétaire de la Tesla a déclaré avoir reçu une notification indiquant qu'une porte de son véhicule était ouverte et s'être rendu immédiatement sur place.

    "Pas un inconnu"

    Une fois les images consultées, images sur lesquelles on peut formellement reconnaître l'un des trois individus, et alors que la police a déclaré ne pas intervenir, l'habitant d'Oullins a décidé de les partager sur son compte Facebook personnel, afin de mettre en lumière ces délits qui arrivent quotidiennement. "Je vous avoue que ça m’a fait bondir et j’ai décidé de tout mettre sur Facebook pour faire bouger les choses", a-t-il déclaré au Progrès. Malgré un nombre important de réactions, cette pratique est toutefois illégale et la vidéo a été retirée par les modérateurs. En effet, "en France, il est illégal de publier la photo d’une personne présumée coupable que ce soit sur Facebook, WhatsApp ou un autre réseau", rappelle le quotidien lyonnais.

    Le propriétaire a finalement été contacté dès le lendemain par un service de police nationale qui avait consulté les images en ligne. "Je leur ai fait passer mes vidéos et le monsieur qu’on y voit n’est apparemment pas un inconnu", continue-t-il, ajoutant qu'il a "bien fait" de partager ses vidéos au public.

    Rillieux : deux incendies en une nuit, l'origine criminelle privilégiée

