Actualité
Patinoire Charlemagne. @WilliamPham

La Ville de Lyon achève la rénovation de la patinoire Charlemagne

  • par La rédaction

    • La patinoire Charlemagne à Lyon a bénéficié de travaux finalisés en mars 2025 pour un montant de 2,9 millions d'euros.

    La Ville de Lyon a engagé depuis 2023 un programme de rénovation de la patinoire Charlemagne pour moderniser l'équipement, améliorer sa performance énergétique et renforcer la sécurité. Les travaux finalisés en mars 2025 profitent à plus de 1 000 licenciés des clubs utilisateurs (Club des Sports de Glace de Lyon et Lyon Hockey Club) et à 85 000 usagers, scolaires et grand public.

    Restructuration et performance énergétique

    Le chantier a porté sur la restructuration complète des vestiaires et sanitaires, le remplacement des gaines de soufflage et la reprise des centrales de traitement d'air, la modernisation du système de sécurité incendie et la réfection de l'escalier de secours sud.

    Une opération dédiée aux installations thermiques a été conduite avec l'installation de nouveaux compteurs, l'optimisation de l'installation frigorifique, la rénovation de la pompe à chaleur et l'amélioration de la régulation thermique des équipements techniques.

    Les premiers résultats montrent que la consommation de gaz d'octobre 2025 a été divisée par plus de deux par rapport à octobre 2024. La Ville de Lyon a investi 2,9 millions d'euros pour garantir la pérennité de l'équipement et inscrire durablement la patinoire dans sa trajectoire de transition écologique.

    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    Métropole de Lyon : Bernard dévoile les huit villes où il compte encadrer les loyers

    Laisser un commentaire

    La Ville de Lyon achève la rénovation de la patinoire Charlemagne 14:21
    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    Métropole de Lyon : Bernard dévoile les huit villes où il compte encadrer les loyers 13:45
    Agents armés, 120 recrutements en trois ans : Sarselli présente sa future police métropolitaine des transports 13:35
    L'ex-président du comité du Rhône de gymnastique suspecté "d'agressions sexuelles sur mineur" 13:03
    jury vin
    Vins médaillés : peut-on s'y fier ? 12:12
    Un jeune homme retrouvé mort dans un étang au sud de Lyon, un suspect interpellé 11:27
    Jeux de société
    Villeurbanne : des soirées jeux organisées pour les 12-17 ans 10:44
    164 femmes tuées en 2025 : un "femmage" sera rendu à Lyon ce samedi 09:59
    Dégustations, ateliers, conférences : la Fête du miel et des abeilles revient à Lyon 09:20
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce jeudi 08:44
    train TER
    La ligne TER Lyon-Saint-Etienne interrompue, plus aucun bus à Lyon à cause de la neige 08:24
    Chantage à la sextape : le maire de Saint-Etienne incarcéré dans l'Ain 08:08
    À Lyon, la gauche dénonce les propos "dangereux" d'Aulas sur l'immigration 07:45
