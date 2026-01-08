La Ville de Lyon achève la rénovation de la patinoire Charlemagne

La patinoire Charlemagne à Lyon a bénéficié de travaux finalisés en mars 2025 pour un montant de 2,9 millions d'euros.

La Ville de Lyon a engagé depuis 2023 un programme de rénovation de la patinoire Charlemagne pour moderniser l'équipement, améliorer sa performance énergétique et renforcer la sécurité. Les travaux finalisés en mars 2025 profitent à plus de 1 000 licenciés des clubs utilisateurs (Club des Sports de Glace de Lyon et Lyon Hockey Club) et à 85 000 usagers, scolaires et grand public.

Restructuration et performance énergétique

Le chantier a porté sur la restructuration complète des vestiaires et sanitaires, le remplacement des gaines de soufflage et la reprise des centrales de traitement d'air, la modernisation du système de sécurité incendie et la réfection de l'escalier de secours sud.

Une opération dédiée aux installations thermiques a été conduite avec l'installation de nouveaux compteurs, l'optimisation de l'installation frigorifique, la rénovation de la pompe à chaleur et l'amélioration de la régulation thermique des équipements techniques.

Les premiers résultats montrent que la consommation de gaz d'octobre 2025 a été divisée par plus de deux par rapport à octobre 2024. La Ville de Lyon a investi 2,9 millions d'euros pour garantir la pérennité de l'équipement et inscrire durablement la patinoire dans sa trajectoire de transition écologique.