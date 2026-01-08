Samedi 10 janvier, une mobilisation en hommage aux 164 femmes tuées en France sur l'année 2025, se tiendra devant le Palais de Justice de Lyon.

Sept jours se sont écoulés depuis le début de l'année 2026, et une femme a déjà été tuée en raison de son genre. En 2025, elles étaient 164 à disparaître en France.

Face à ce triste constat, le collectif "Nous Toutes" Rhône organisera un rassemblement le 10 janvier prochain devant le Palais de Justice de Lyon : "À 18h, plus de cent militantes tomberont à l’appel des prénoms des femmes qu’elles représentent et rendront "femmage" aux victimes de féminicides, portant ainsi la voix de celles qui n’en ont plus", indique le collectif dans un communiqué transmis à la presse.

"Dénoncer les défaillances de l'Etat"

L'objectif de ce "die-in" ? Dénoncer les défaillances de l’État et du système juridique dans la prise en charge des affaires de violences dans le couple et de féminicides : "En 2019, 65 % des femmes assassinées avaient pris contact avec la justice, mais les pouvoirs publics leur ont tourné le dos, en refusant de prendre leur plainte, en classant les enquêtes…", dénonce "Nous Toutes" Rhône.

Pour lutter contre ce phénomène, le collectif revendiquera notamment, le déblocage d’un milliard d’euros afin de financer des politiques publiques de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l’augmentation des subventions allouées aux associations qui participent à la prévention des violences sexistes et sexuelles, ou encore, "de vraies politiques de prévention à grande échelle."

