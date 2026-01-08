Actualité
Le restaurant Marmara fermé d’urgence par la préfecture du Rhône à Lyon. (Capture Google)

Lyon : ce kebab de Vaise fermé d'urgence pour manque d'hygiène

  • par La Rédaction

    • Le kebab Marmara, situé à Vaise, a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône après un contrôle d'hygiène.

    Le restaurant turc Marmara, situé au 51 rue marietton, dans le 9e arrondissement de Lyon a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône. L'établissement spécialisé dans le kebab a été contrôlé le 5 janvier dernier par un agent du bureau Veritas Exploitation pour le compte de la DDPP69.

    Lors de ce contrôle de nombreux "manquements graves aux règles d'hygiène" ont été relevés comme un "risque d'insalubrité par contamination chimique" ou encore une "mauvaise condition de stockage des denrées".

    Déjà mis en demeure pour les mêmes raisons en novembre 2025, l'établissement s'est vu notifier sa fermeture administrative. Pour pouvoir ouvrir de nouveau le restaurant devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 44. "La réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la Direction départementale de la protection des populations" conclut la préfecture dans son arrêté.

    à lire également
    Rhône : des poules en vente à trois euros pour les sauver de l'abattoir

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : des poules en vente à trois euros pour les sauver de l'abattoir 16:05
    Lyon : ce kebab de Vaise fermé d'urgence pour manque d'hygiène 15:33
    Lyon : "En responsabilité", Képénékian veut porter la modération "jusqu'au bout" 14:56
    La Ville de Lyon achève la rénovation de la patinoire Charlemagne 14:21
    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    Métropole de Lyon : Bernard dévoile les huit villes où il compte encadrer les loyers 13:45
    d'heure en heure
    Agents armés, 120 recrutements en trois ans : Sarselli présente sa future police métropolitaine des transports 13:35
    L'ex-président du comité du Rhône de gymnastique suspecté "d'agressions sexuelles sur mineur" 13:03
    jury vin
    Vins médaillés : peut-on s'y fier ? 12:12
    Un jeune homme retrouvé mort dans un étang au sud de Lyon, un suspect interpellé 11:27
    Jeux de société
    Villeurbanne : des soirées jeux organisées pour les 12-17 ans 10:44
    164 femmes tuées en 2025 : un "femmage" sera rendu à Lyon ce samedi 09:59
    Dégustations, ateliers, conférences : la Fête du miel et des abeilles revient à Lyon 09:20
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce jeudi 08:44
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut