Lyon : ce kebab de Vaise fermé d'urgence pour manque d'hygiène

Le restaurant Marmara fermé d’urgence par la préfecture du Rhône à Lyon. (Capture Google)

Le kebab Marmara, situé à Vaise, a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône après un contrôle d'hygiène.

Le restaurant turc Marmara, situé au 51 rue marietton, dans le 9e arrondissement de Lyon a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône. L'établissement spécialisé dans le kebab a été contrôlé le 5 janvier dernier par un agent du bureau Veritas Exploitation pour le compte de la DDPP69.

Lors de ce contrôle de nombreux "manquements graves aux règles d'hygiène" ont été relevés comme un "risque d'insalubrité par contamination chimique" ou encore une "mauvaise condition de stockage des denrées".

Déjà mis en demeure pour les mêmes raisons en novembre 2025, l'établissement s'est vu notifier sa fermeture administrative. Pour pouvoir ouvrir de nouveau le restaurant devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 44. "La réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la Direction départementale de la protection des populations" conclut la préfecture dans son arrêté.