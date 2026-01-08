Lyon : "En responsabilité", Képénékian veut porter la modération "jusqu'au bout"

Georges Képénékian réaffirme sa volonté de poursuivre sa campagne "jusqu'au bout" pour porter une alternative au duel Aulas-Doucet à Lyon.

À l'occasion de la parution de son livre Lyon Demain publié aux Éditions de l'Aube, l'ancien maire Georges Képénékian a convié la presse ce jeudi pour évoquer sa candidature aux élections municipales de mars. Celui dont le ralliement a été convoité par Jean-Michel Aulas et par Grégory Doucet en a ainsi profité pour réaffirmer sa volonté d'aller "jusqu'au bout", "en responsabilité".

"Je pense que ce n'est pas joué"

"Nous avons mis cette campagne sous le concept du prendre soin", indique le candidat qui veut incarner le "soft" et la modération face aux candidatures de Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet qui vampirisent l'espace médiatique et politique. "Je pense que ce n'est pas joué", considère Georges Képénékian qui assure avoir des soutiens financiers, notamment issus du monde des affaires.

"On m'appelle pour me dire de ne pas lâcher, on me dit ni Aulas, ni Doucet", assure l'ex-adjoint à la culture de Gérard Collomb. Sur le fond, Georges Képénékian dit vouloir "produire, protéger, partager, permettre et proposer". "Produire de la richesse et de l'innovation, assurer les sécurités, trouver des équilibres, rendre possibles les choses et remettre au centre la société civile", précise le candidat, qui dévoilera ses dix propositions structurantes à la fin du mois de janvier.

Képénékian défend "la modestie en politique"

Celui qui défend la "modestie en politique" face aux annonces de grands projets et de gratuité qui se multiplient chez Jean-Michel Aulas, propose notamment la création d'une plateforme baptisée "Lyon-Chrono". Un projet "peu coûteux", qui permettrait de "répondre aux besoins des familles qui ont des horaires atypiques de travail". Un temps en discussion avec Nathalie Perrin-Gilbert, les deux responsables politiques semblent avoir mis sur pause les négociations depuis plusieurs semaines.

Dans son équipe, on doute d'ailleurs de la capacité humaine et financière de l'ex-adjointe à la culture de Grégory Doucet à porter des listes dans l'ensemble des arrondissements. Képé fait de son côté une nouvelle fois le choix du réalisme, puisqu'il ne présentera des listes que dans quelques arrondissements et passera des alliances dans les autres. L'ex-Place publique Alexandre Chevalier sera très certainement tête de liste dans le 4e arrondissement. L'ancien maire de Lyon devrait également présenter des listes aux élections métropolitaines dans trois circonscription de Lyon.