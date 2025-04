Sticker with the text « Elon Sucks » on a Tesla car in Vesterbro, Copenhagen, Thursday, April 3, 2025. (Photo: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) (Photo by Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP)

Les ventes des véhicules Tesla continuent de chuter en France et entraînent notamment la baisse des prix sur le marché de l'occasion. Malgré tout, les professionnels autour de Lyon invitent à ne pas se précipiter.

Et si c'était l'occasion à saisir pour se tourner vers un véhicule électrique ? Depuis le début d'année 2025, la société américaine Tesla, du milliardaire Elon Musk, connaît une chute libre de ses ventes, notamment en France : de janvier à mars 2025, elles ont en effet baissé de 41,1 % comparé à la même période, l'an dernier.

Mais Tesla rencontre aussi une chute de ses prix sur le marché de l'occasion. Un contexte économique, qui s'ajoute au contexte politique lié aux positions prises par son patron, désormais dirigeant du département de l’efficacité gouvernementale aux côtés de Donald Trump. Et les conséquences sont directes.

Sur la plateforme Leboncoin, une "augmentation significative de 30 % des annonces par rapport au semestre précédent" a été relevée. La région Auvergne-Rhône-Alpes est d'ailleurs la deuxième région française avec le plus d'offres en ligne par habitant. À l'échelle du Rhône, on y retrouve une centaine d'annonces, allant de 20 000 à 60 000 euros pour différents modèles.

Lire aussi : Quand Lyon fut l'un des berceaux de l'automobile française

Une baisse (déjà) conséquente

Surtout, il ne faut pas perdre de vue la vieille loi de l'offre et de la demande : plus les offres seront nombreuses, plus le risque de voir le prix s'effondrer est élevé. La marketplace dédiée aux véhicules d'occasion, La Centrale, affirme que sur sa plateforme le prix médian des Tesla d'occasion est désormais de 31 190 €, en baisse de 5,2 points au premier trimestre 2025 (-1 710 €). Si l'on prend seulement en compte les ventes de particuliers, cette baisse grimpe même à 2 400 €.

Dans l'environnement automobile lyonnais, ce constat est relativement partagé. "On est dans la vague, et il pourrait bientôt avoir le tsunami", caricature Milou Sekhari de l'agence automobilière de Lyon. Et tempère : "À Lyon, il n'y a pas nécessairement une volonté de revendre très rapidement". Si cela arrivait, une chute des prix encore plus importante est attendue.

Lionel Dadan, directeur général de Lyon's Automobiles, embraye sur le facteur politique : "Les nouvelles taxes douanières de Trump vont engager les constructeurs européens à produire plus et vendre plus en Europe. Ce à quoi on assiste depuis le dernier trimestre 2024, avec une grosse chute de prix, qui continue d'ailleurs sur ce premier trimestre 2025. C'est une baisse drastique, tous constructeurs compris". Rappelons aussi qu'un appel à incendier les Tesla avait été porté sur un site internet proche de l'ultra-gauche lyonnaise. Une enquête avait été ouverte par les forces de l'ordre.

Lire aussi : Appel à incendier des Tesla à Lyon : un collectif anarchiste revendique une action à Toulouse

Attendre pour avoir un meilleur prix ?

C'est pour toutes ces raisons que la plupart des professionnels estiment que le moment n'est pas tout à fait idéal pour se lancer dans l'achat d'un véhicule Tesla. Voire dans l'achat d'un véhicule électrique, résumeront certains. La Centrale nuance tout de même le cas de la marque américaine : "Sur l’ensemble de l’année, Tesla affiche une meilleure résistance que le reste du marché des véhicules électriques d’occasion puisque ses prix ont diminué de -14,3 %, contre -17,5 % en moyenne pour l’ensemble du segment des véhicules électriques".

Le directeur général de Lyon's Automobiles, lui, apporterait une réponse diverse en fonction de l'acheteur. "Le client habitué de la voiture électrique doit-il acheter une Tesla maintenant ? La réponse est peut-être oui, si ce n'est qu'on ne connaît pas encore le niveau de la chute de valeur d'une voiture Tesla". Et pour un client souhaitant s'orienter vers l'électrique ? "Non, je lui déconseille fortement", tranche-t-il. De son côté, son volume de demandes pour Tesla a littéralement fondu. Habituellement sollicité une trentaine de fois par mois pour un modèle Tesla, il n'a pas reçu la moindre demande depuis... le début d'année 2025 !

"Le devenir de Tesla est extrêmement sombre"

Lionel Dadan, directeur général de Lyon's Automobiles

Celui qui est aussi PDG de CLD Holding, mine d'informations sur l'évolution du marché automobile, croit en une baisse des prix encore plus conséquente dans les mois à venir : "On sait que le devenir de Tesla, selon nos projections sur les trimestres T2, T3 et T4, voire sur l'année prochaine, est extrêmement sombre".

Il faut ainsi comprendre qu'en cas d'achat d'une voiture Tesla, il y a de fortes chances pour que le produit perde de la valeur les prochains mois. Au vu de la situation géopolitique et économique instable, il faut pourtant rester prudent. Mais assurément, ce n'est pas le moment opportun pour acheter une Tesla d'occasion, malgré la fiabilité du produit, comme le décrivent les professionnels.

"Mais il y a surement quelques affaires, sachant que ces prix ne tiendront pas", maintient Milou Sekhari. Dans un sens comme dans l'autre. Même si la tendance penche plutôt vers une baisse conséquente que l'inverse.

Lire aussi : Autopartage : les Lyonnais vont-ils vendre leur voiture ?