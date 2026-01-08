Les 31 janvier et 1 février prochains se tiendra la 3e édition de la Fête du miel et des abeilles dans le 1er arrondissement de Lyon.

Les amateurs de miel vont être ravis. Le 31 janvier et 1er février prochain, le syndicat des apiculteurs professionnels d'Auvergne-Rhône-Alpes organisera la 3e édition de la "Fête du miel et des abeilles."

Pour l'occasion, un marché des apiculteurs de la région et un espace pédagogique seront installés sur la place des Terreaux tout au long du week-end. L'Hôtel de Ville accueillera quant à lui des conférences, des contes et animations pour enfants, ou encore, des ateliers pour fabriquer des cosmétiques en cire.

A noter que l'accès à l'événement est libre et gratuit.

Lire aussi : Près de Lyon : six miels de la région auréolés lors d'un concours national