Le site d’Elkem à Saint-Fons. (Photo Romain Doucelin / NurPhoto via AFP)

Deux semaines après l'explosion mortelle, la production reprend à Elkem Silicones

  • par La Rédaction

    • La production va reprendre progressivement cette semaine dans l'usine chimique Elkem Silicones, près de Lyon, où deux salariés sont décédés à la suite d'une explosion accidentelle fin décembre, a annoncé lundi son directeur.

    Un des deux autres employés grièvement blessés dans l'explosion le 22 décembre est toujours hospitalisé en soins intensifs, a précisé Jean-Pierre Lerat devant la presse sur le site de l'usine à Saint-Fons, au sud de Lyon, dans la "Vallée de la chimie". Toute la journée, l'essentiel des plus de 600 salariés et collaborateurs de Elkem Silicones de Saint-Fons, qui produit du silicone intégré, ont assisté à des "rencontres avec la direction générale", selon M. Lerat.

    Elles étaient consacrées à un hommage aux victimes mais aussi à une "journée de transparence et de confiance", deux semaines après le drame sur ce site classé Seveso seuil haut, qui fait l'objet d'une enquête judiciaire pour homicides et blessures involontaires par personne morale dans le cadre du travail.

    L'usine, avec l'accord des autorités, va "redémarrer progressivement dans la semaine" à partir de mardi, a annoncé M. Lerat. A l'origine de l'explosion, si "les enquêtes sont en cours", il s'agit "très probablement d'une inflammation d'un nuage d'hydrogène", a expliqué M. Lerat, confirmant une déclaration faite le jour du drame.

    Quatre victimes

    Les quatre victimes --deux techniciens spécialisés, un ingénieur chimiste et un responsable du service Hygiène, sécurité et enquête environnement (HSE) de l'usine -- étaient précisément en train d'intervenir pour parer aux risques d'inflammation de ce dégagement de gaz. Lequel avait été provoqué par une "réaction (chimique) qui ne s'est pas passée comme prévu", selon M. Lerat.

    Ce sont les deux techniciens spécialisés, de 47 et 55 ans, qui ont succombé à leurs blessures à l'hôpital. Une femme figure parmi les deux blessés survivants. L'"atelier pilote" où a eu lieu l'explosion avait fait l'objet d'une inspection de sécurité une semaine avant le drame, selon la direction.

    Trois millions d'euros ont été investis au cours des trois dernières années pour le remplacement de matériel et la réfection d'infrastructures, selon une source proche de l'entreprise. Ces dernières années, Elkem Saint-Fons a fait l'objet de mises en demeure par la préfecture du Rhône pour des manquements aux règles de sécurité ou concernant le stockage de matières dangereuses.

    En 2016, un employé avait été tué dans la même usine dans l'incendie de fûts de silicone. Se présentant sur son site internet comme "l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matériaux avancés à base de silicium", Elkem, côté à la Bourse d'Oslo, emploie plus de 7.200 personnes dans le monde. Ce groupe norvégien avait été racheté en 2011 par l'entreprise d'Etat China National BlueStar.

    Neige et verglas : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

