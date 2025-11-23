Rillieux : deux incendies en une nuit, l'origine criminelle privilégiée

Les habitants de deux immeubles de Rillieux-la-Pape ont dû être évacués par les pompiers dans la nuit de samedi à dimanche 23 novembre. D'après les informations du Progrès, les incendies seraient d'origine criminelle.

Nuit d'angoisse à Rillieux-la-Pape. Dans la nuit de samedi à dimanche, les habitants de deux immeubles ont du être évacués par les pompiers en raison de départs de feu.

Le premier incendie a démarré aux alentours de 2h du matin dans un immeuble de la Ville nouvelle, 1 square Keoning. D'après les informations du Progrès, le feu serait parti de deux compteurs Linky, situés au rez-de-chaussée et au premier étage. Une dizaine de minutes plus tard, vers 2h10, un deuxième incendie s'est déclaré dans un autre immeuble située à quelques centaines de mètres du premier, au 5 rue Jacques Prévert. Cette fois, les pompiers sont intervenus pour éteindre un feu dans le hall d'entrée : un individu cagoulé aurait mis le feu à des poubelles et des palettes devant le hall, rapportent nos confrères.Résultat : les fumées se propagées dans la cage d'escalier, provoquant l'évacuation de plusieurs familles en plein milieu de la nuit.

Lire aussi : Appartements brûlés, jets de pavés contre les pompiers... À Rillieux, le tournage d'un clip de rap dégénère

"Une véritable tentative de meurtre"

"Les caméras ont permis d’alerter très rapidement les pompiers car les premières flammes ont été repérées par les agents de la police municipale qui surveillaient les images au centre de supervision urbaine", a déclaré le maire Alexandre Vincendet au Progrès. "Cela aurait pu être dramatique, c’est une véritable tentative de meurtre. Les habitants sont très inquiets et en colère. Ils ne comprennent pas", a-t-il ajouté.

Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer et tous les habitants ont pu regagner leur domicile ce dimanche.