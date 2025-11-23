Actualité
Incendie à Rillieux-la-Pape. (Clémence Margall)

Rillieux : deux incendies en une nuit, l'origine criminelle privilégiée

  • par Louise Ginies
  • 1 Commentaire

    • Les habitants de deux immeubles de Rillieux-la-Pape ont dû être évacués par les pompiers dans la nuit de samedi à dimanche 23 novembre. D'après les informations du Progrès, les incendies seraient d'origine criminelle.

    Nuit d'angoisse à Rillieux-la-Pape. Dans la nuit de samedi à dimanche, les habitants de deux immeubles ont du être évacués par les pompiers en raison de départs de feu.

    Le premier incendie a démarré aux alentours de 2h du matin dans un immeuble de la Ville nouvelle, 1 square Keoning. D'après les informations du Progrès, le feu serait parti de deux compteurs Linky, situés au rez-de-chaussée et au premier étage. Une dizaine de minutes plus tard, vers 2h10, un deuxième incendie s'est déclaré dans un autre immeuble située à quelques centaines de mètres du premier, au 5 rue Jacques Prévert. Cette fois, les pompiers sont intervenus pour éteindre un feu dans le hall d'entrée : un individu cagoulé aurait mis le feu à des poubelles et des palettes devant le hall, rapportent nos confrères.Résultat : les fumées se propagées dans la cage d'escalier, provoquant l'évacuation de plusieurs familles en plein milieu de la nuit.

    Lire aussi : Appartements brûlés, jets de pavés contre les pompiers... À Rillieux, le tournage d'un clip de rap dégénère

    "Une véritable tentative de meurtre"

    "Les caméras ont permis d’alerter très rapidement les pompiers car les premières flammes ont été repérées par les agents de la police municipale qui surveillaient les images au centre de supervision urbaine", a déclaré le maire Alexandre Vincendet au Progrès. "Cela aurait pu être dramatique, c’est une véritable tentative de meurtre. Les habitants sont très inquiets et en colère. Ils ne comprennent pas", a-t-il ajouté.

    Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer et tous les habitants ont pu regagner leur domicile ce dimanche.

    à lire également
    Saint-Étienne : un homme de 34 ans décède après une bagarre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rillieux : deux incendies en une nuit, l'origine criminelle privilégiée 15:26
    Saint-Étienne : un homme de 34 ans décède après une bagarre 14:33
    un agent de la douane avec un chien pour un contrôle de drogue
    Ain : un réseau de trafic de drogue sur Telegram démantelé 13:41
    Lyon 7e : un hôtel évacué en pleine nuit par les pompiers 12:47
    Pollution : une qualité de l'air bonne à moyenne à Lyon dimanche 12:06
    d'heure en heure
    Spectacle en famille à l'Atrium de Tassin : la poésie de la forêt 11:14
    Blessés et bouchons après un accident sur le périphérique lyonnais 10:35
    Neige, froid et avalanches : encore des vigilances dans la région 09:53
    météo
    Météo : une journée nuageuse à Lyon ce dimanche 09:14
    Un nouveau foyer de grippe aviaire détecté dans l'Ain 22/11/25
    Municipales : Idir Boumertit (LFI) officialise sa candidature à Vénissieux 22/11/25
    PAF Police aux frontières
    Anse : une bagarre entre deux frères vire au drame 22/11/25
    Villefranche : un départ d'incendie en plein Marathon du Beaujolais 22/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut