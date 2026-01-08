Actualité
Image d’illustration. (© Tim Douet)

L'ex-président du comité du Rhône de gymnastique suspecté "d'agressions sexuelles sur mineur"

  • par Loane Carpano

    • L'ex-président du comité du Rhône de gymnastique, Robert Groccia, sera jugé lundi 12 janvier pour "agressions sexuelles, sur mineur de plus de 15 ans, et par personne ayant autorité", ainsi que pour "harcèlements sexuels".

    Les faits d'agressions sexuelles dans le monde du sport continuent d'émerger. Cette fois-ci l'affaire révélée par le Progrès, concerne Robert Groccia, président du club "Elite Gym" et ex-président du comité du Rhône de gymnastique.

    Déféré devant le procureur et placé sous contrôle judiciaire le 18 novembre dernier, Robert Groccia sera jugé lundi 12 janvier pour "agressions sexuelles, sur mineur de plus de 15 ans, et par personne ayant autorité", ainsi que pour "harcèlements sexuels".

    Ce jugement intervient après que la Fédération française de gymnastique ait ouvert une procédure disciplinaire à son encontre, suite à des messages reçus sur les plateformes Signals Sports et 3018, dédiées aux violences dans le sport et au cyberharcèlement.

    Trois victimes présumées

    Les trois victimes seraient des femmes, aujourd'hui majeures et licenciées dans d'autres clubs du Rhône. Les faits présumés auraient été commis par Robert Groccia, entre janvier 2024 et août 2025 à Villefranche, Arnas et Jonage.

    A noter que ce dernier était entraîneur de gymnastique artistique féminine au Elite Gym depuis 1996, avant de devenir directeur technique. Après 30 ans passés au sein du club, l'homme avait été nommé président en juillet 2025. En parallèle, Robert Groccia présidait le comité Rhône-Métropole de Lyon de gymnastique de 2023 à août 2025.

    A l'issue de la procédure engagée, la Commission disciplinaire fédérale de la Fédération Française de Gymnastique avait décidé, d’interdire définitivement Monsieur Robert Groccia d’être licencié à la Fédération le 25 septembre dernier.

    Lire aussi : Un policier de 54 ans condamné pour agression sexuelle sur une octogénaire dans un hôpital du Rhône

    à lire également
    jury vin
    Vins médaillés : peut-on s'y fier ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L'ex-président du comité du Rhône de gymnastique suspecté "d'agressions sexuelles sur mineur" 13:03
    jury vin
    Vins médaillés : peut-on s'y fier ? 12:12
    Un jeune homme retrouvé mort dans un étang au sud de Lyon, un suspect interpellé 11:27
    Jeux de société
    Villeurbanne : des soirées jeux organisées pour les 12-17 ans 10:44
    164 femmes tuées en 2025 : un "femmage" sera rendu à Lyon ce samedi 09:59
    d'heure en heure
    Dégustations, ateliers, conférences : la Fête du miel et des abeilles revient à Lyon 09:20
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce jeudi 08:44
    train TER
    La ligne TER Lyon-Saint-Etienne interrompue, plus aucun bus à Lyon à cause de la neige 08:24
    Chantage à la sextape : le maire de Saint-Etienne incarcéré dans l'Ain 08:08
    À Lyon, la gauche dénonce les propos "dangereux" d'Aulas sur l'immigration 07:45
    Vent, neige et inondation : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:36
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    Un jeudi neigeux et pluvieux à Lyon, jusqu'à 6 degrés attendus 07:14
    Michel Le Faou
    Tunnel sous Fourvière : "ce n'est pas le même projet que l'anneau des sciences", défend Michel Le Faou 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut