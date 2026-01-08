L'ex-président du comité du Rhône de gymnastique, Robert Groccia, sera jugé lundi 12 janvier pour "agressions sexuelles, sur mineur de plus de 15 ans, et par personne ayant autorité", ainsi que pour "harcèlements sexuels".

Les faits d'agressions sexuelles dans le monde du sport continuent d'émerger. Cette fois-ci l'affaire révélée par le Progrès, concerne Robert Groccia, président du club "Elite Gym" et ex-président du comité du Rhône de gymnastique.

Déféré devant le procureur et placé sous contrôle judiciaire le 18 novembre dernier, Robert Groccia sera jugé lundi 12 janvier pour "agressions sexuelles, sur mineur de plus de 15 ans, et par personne ayant autorité", ainsi que pour "harcèlements sexuels".

Ce jugement intervient après que la Fédération française de gymnastique ait ouvert une procédure disciplinaire à son encontre, suite à des messages reçus sur les plateformes Signals Sports et 3018, dédiées aux violences dans le sport et au cyberharcèlement.

Trois victimes présumées

Les trois victimes seraient des femmes, aujourd'hui majeures et licenciées dans d'autres clubs du Rhône. Les faits présumés auraient été commis par Robert Groccia, entre janvier 2024 et août 2025 à Villefranche, Arnas et Jonage.

A noter que ce dernier était entraîneur de gymnastique artistique féminine au Elite Gym depuis 1996, avant de devenir directeur technique. Après 30 ans passés au sein du club, l'homme avait été nommé président en juillet 2025. En parallèle, Robert Groccia présidait le comité Rhône-Métropole de Lyon de gymnastique de 2023 à août 2025.

A l'issue de la procédure engagée, la Commission disciplinaire fédérale de la Fédération Française de Gymnastique avait décidé, d’interdire définitivement Monsieur Robert Groccia d’être licencié à la Fédération le 25 septembre dernier.

