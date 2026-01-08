La découverte d’un corps sous la glace, mardi matin à Loire-sur-Rhône, a conduit à l’ouverture d’une enquête pour homicide volontaire. Un homme s’est présenté aux forces de l’ordre et a été placé en garde à vue.

Le corps d’un homme âgé d’une vingtaine d’années a été retrouvé mardi 6 janvier dans l’étang du Prin, à Loire-sur-Rhône, au sud de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, ce sont des promeneurs qui ont fait la macabre découverte en milieu de matinée, alertant immédiatement les autorités. La victime se trouvait immergée sous une fine couche de glace.

Les secours, appuyés par les sapeurs-pompiers et la gendarmerie, ont extrait le corps du plan d’eau. Selon le maire de la commune, le jeune homme ne serait pas domicilié à Loire-sur-Rhône. Dans le cadre des investigations, un individu s’est rendu de lui-même au commissariat de Givors avant d’être placé en garde à vue pour homicide volontaire.

L’enquête a été confiée à la brigade de recherches de Givors. Une autopsie doit permettre de déterminer précisément les causes du décès.