Actualité

Grand froid : les mineurs du jardin des Chartreux ont trouvé refuge à l'église Saint-Polycarpe

  • par Louise Ginies

    • Le collectif Soutien-Migrants Croix-Rousse a annoncé la mise à l'abri des mineurs du campement du jardin des Chartreux à l'église Saint-Polycarpe, dans le 1er arrondissement.

    Période de répit pour les jeunes migrants du jardin des Chartreux. Ce dimanche, ils ont été accueillis à l'église Saint Polycarpe, située dans le bas des pentes de la Croix-Rousse. "L’Église soutient la mise à l’abri des jeunes à l’église Saint Polycarpe, a écrit le collectif Soutien-Migrants Croix-Rousse sur Instagram. Les jeunes pourront accéder à l’église la nuit et dormir au chaud jusqu’à ce que les pouvoirs publics proposent une solution pérenne."

    Lire aussi : Canicule à Lyon : les mineurs à la rue du jardin des Chartreux sont "en danger immédiat"

    Si cet accueil permet "d'éviter le pire", le collectif affirme qu'il reste très précaire pour les jeunes migrants. "Depuis des mois, nous alertons sur la détresse de nos situations, sous les tentes au campement des Chartreux. (...) Depuis des semaines, nous alertons sur l'hiver et le froid qui arrivent. Aujourd'hui, le froid est là, mais les institutions nous ignorent ou nous répondent qu'elles n'ont pas de solution de mise à l'abri", dénonce le collectif Soutien-Migrants Croix-Rousse.

    Mineurs des Chartreux : "La lutte continue"

    Malgré cette solution temporaire, le collectif affirme que "la lutte continue", jusqu'à une prise en charge réelle de ces jeunes. "Nous redisons aux institutions : il y a des solutions. Agissez pour que personne ne reste à la rue. Réquisitionnez, mettez à disposition les milliers de logements vacants."

    à lire également
    Rillieux : deux incendies en une nuit, l'origine criminelle privilégiée

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Grand froid : les mineurs du jardin des Chartreux ont trouvé refuge à l'église Saint-Polycarpe 17:07
    Oullins : filmés par une Tesla, ils tentent de voler des voitures 16:12
    Rillieux : deux incendies en une nuit, l'origine criminelle privilégiée 15:26
    Saint-Étienne : un homme de 34 ans décède après une bagarre 14:33
    un agent de la douane avec un chien pour un contrôle de drogue
    Ain : un réseau de trafic de drogue sur Telegram démantelé 13:41
    d'heure en heure
    Lyon 7e : un hôtel évacué en pleine nuit par les pompiers 12:47
    Pollution : une qualité de l'air bonne à moyenne à Lyon dimanche 12:06
    Spectacle en famille à l'Atrium de Tassin : la poésie de la forêt 11:14
    Blessés et bouchons après un accident sur le périphérique lyonnais 10:35
    Neige, froid et avalanches : encore des vigilances dans la région 09:53
    météo
    Météo : une journée nuageuse à Lyon ce dimanche 09:14
    Un nouveau foyer de grippe aviaire détecté dans l'Ain 22/11/25
    Municipales : Idir Boumertit (LFI) officialise sa candidature à Vénissieux 22/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut