Grand froid : les mineurs du jardin des Chartreux ont trouvé refuge à l'église Saint-Polycarpe

Le collectif Soutien-Migrants Croix-Rousse a annoncé la mise à l'abri des mineurs du campement du jardin des Chartreux à l'église Saint-Polycarpe, dans le 1er arrondissement.

Période de répit pour les jeunes migrants du jardin des Chartreux. Ce dimanche, ils ont été accueillis à l'église Saint Polycarpe, située dans le bas des pentes de la Croix-Rousse. "L’Église soutient la mise à l’abri des jeunes à l’église Saint Polycarpe, a écrit le collectif Soutien-Migrants Croix-Rousse sur Instagram. Les jeunes pourront accéder à l’église la nuit et dormir au chaud jusqu’à ce que les pouvoirs publics proposent une solution pérenne."

Si cet accueil permet "d'éviter le pire", le collectif affirme qu'il reste très précaire pour les jeunes migrants. "Depuis des mois, nous alertons sur la détresse de nos situations, sous les tentes au campement des Chartreux. (...) Depuis des semaines, nous alertons sur l'hiver et le froid qui arrivent. Aujourd'hui, le froid est là, mais les institutions nous ignorent ou nous répondent qu'elles n'ont pas de solution de mise à l'abri", dénonce le collectif Soutien-Migrants Croix-Rousse.

Mineurs des Chartreux : "La lutte continue"

Malgré cette solution temporaire, le collectif affirme que "la lutte continue", jusqu'à une prise en charge réelle de ces jeunes. "Nous redisons aux institutions : il y a des solutions. Agissez pour que personne ne reste à la rue. Réquisitionnez, mettez à disposition les milliers de logements vacants."



