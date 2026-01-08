Actualité
Jeux de société
Image d’illustration jeu de société

Villeurbanne : des soirées jeux organisées pour les 12-17 ans

  • par Loane Carpano

    • A compter du 13 janvier, le pôle animation et loisirs de Villeurbanne donnera rendez-vous aux 12-17 ans pour une soirée mensuelle dédiée aux jeux.

    Loup-Garou, blindtest, baby-foot.... Chaque mois à compter du 13 janvier, le pôle animation loisirs de la Ville de Villeurbanne invitera les 12-17 ans à participer à une soirée de jeu à l'Espace Jeunes de la rue Paul-Verlaine. L'occasion de rencontrer d'autres jeunes et de partager un moment de jeu.

    Au programme des mois à venir : une soirée dédiée au célèbre jeu Loup-Garou, une soirée blind test et défis, ou encore un tournois de ping-pong et de baby-foot.

    Ces soirées auront lieu un mardi par mois, de 18 h à 20 h. Pour y participer, les jeunes devront adhérer au pôle animation et loisirs de Villeurbanne. Son prix est fixé à cinq euros pour la saison 2026.

    Lire aussi : "Nous apprenons à nos jeunes à cuisiner" revendique Paul-Maurice Morel

