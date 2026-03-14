Élections 2026
(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Trois enveloppes, trois urnes : comment voter demain à Lyon ?

  • par Louise Ginies

    • Pour la première fois, les Lyonnais vont devoir voter trois fois pour les municipales. Mode d'emploi de la procédure à suivre ce dimanche.

    Depuis l'adoption de la loi PLM (Paris-Lyon-Marseille) en juillet dernier par le Parlement, on nous le répète sans cesse : il faudra voter trois fois pour les municipales à Lyon. Une première fois pour le maire d'arrondissement, une deuxième fois - et c'est la nouveauté cette année - pour le maire de la Ville et enfin une dernière fois pour les membres du conseil de la Métropole de Lyon, qui éliront ensuite leur président.

    Lire aussi : Municipales et métropolitaines 2026 : les grands enjeux du premier tour

    Trois couleurs différentes

    Mais concrètement, comment cela va-t-il se passer dans les bureaux de vote ce dimanche 15 mars ? Chaque électeur recevra trois enveloppes de couleur différente : jaune pour la Métropole, beige pour la Ville et bleue pour l'arrondissement. Il empruntera ensuite trois parcours prévus et définis au sein des bureaux de vote. Chaque électeur passera donc dans trois isoloirs différents et déposera ses trois bulletins dans trois urnes différentes. Un processus à répéter le dimanche 22 mars en cas de deuxième tour.

    Dans le reste de la Métropole, les habitants n'auront, eux, que deux enveloppes à remplir, comme lors des élections municipales de 2020.

    Lire aussi : Trois votes le même jour à Lyon : le guide pour tout comprendre aux élections ce dimanche

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