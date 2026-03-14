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Rhône : le local de l'Union départementale Solidaires 69 de nouveau attaqué

  • par Louise Ginies

    • Après une première attaque à la barre de fer en février, l'Union départementale Solidaires 69 a dénoncé une nouvelle dégradation de son local dans la nuit du 12 au 13 mars.

    "Une nouvelle fois, nous affirmons haut et fort que nous ne cèderons pas, que nous ne reculerons pas. Nous porterons plainte de nouveau." Tels sont les mots de l'Union départementale Solidaires 69 ce vendredi 13 mars, au lendemain d'une nouvelle attaque portée à leur local, situé rue Carry dans le troisième arrondissement de Lyon.

    Alors qu'il avait déjà dénoncé la dégradation de leur local dans la nuit du 14 au 15 février 2026 par "un individu dont le visage était dissimulé" venu "asséner de violents coups de barre de fer sur l'entrée de notre local syndical", le collectif syndical a fait état de nouvelles violences.

    Lire aussi : Lyon : 500 personnes rassemblées contre les violences attribuées à l'extrême droite

    Même mode opératoire

    "Dans la nuit du 12 au 13 mars 2026, de nouveau, au moins un individu est venu asséner de violents coups contre les vitres de notre local pour les briser. Tout porte à penser qu’il s’agit des mêmes individus, reproduisant le même mode opératoire", a déclaré l'Union départementale Solidaires 69 dans un communiqué. "L’action n’est toujours pas revendiquée, mais le mode opératoire et le contexte ne laissent guère de doute. Qui s’attaque matériellement aux libertés syndicales ? Qui cherche à intimider les syndicalistes qui défendent les travailleuses et les travailleurs ?"

    Accusant l'extrême-droite de ces violences, l'organisation syndicale affirme qu'il ne baissera pas les bras face aux intimidations. "Ces attaques ne feront que renforcer notre détermination à lutter pour notre classe dans une période historique particulièrement inquiétante", concluent-ils.

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