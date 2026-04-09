Sur son compte X, Jean-Michel Aulas a repartagé le message d'un anonyme qui espérait que l'œuvre de la place Bellecour avait brûlé.

Depuis le 22 mars dernier et sa défaite au deuxième tour des municipales à Lyon, Jean-Michel Aulas s'était montré plutôt discret sur ses réseaux sociaux. Habitué à poster de manière frénétique toutes sortes de messages lorsqu'il était à la tête de l'Olympique Lyonnais, le désormais conseiller municipal avait su faire, au cours de la campagne, de ses réseaux sociaux une force et une manière de communiquer directement avec les Lyonnaises et les Lyonnais.

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Mais ce mercredi, l'ancien candidat à la mairie de Lyon a peut-être dérapé. Jean-Michel Aulas a en effet repartagé sur son compte X le message d'un anonyme assez surprenant. Répondant à un article sur l'incendie qui s'est déclaré mardi après-midi à la station de métro Bellecour, l'utilisateur de X qui se prénomme "mercredi" indique : "J'espère que c'est l'horrible étendoir à linge du bourgeois Doucet qui a nous a coûté 1 million 500 mille euros qui a brûlé". Le maire de Lyon appréciera.

J'espère que c'est l'horrible étendoir à linge du bourgeois #Doucet qui nous a coûté 1 million 500 milles euros qui a brûlé — mercredi (@olivd198740) April 7, 2026

Si JMA a pris l'habitude de repartager les posts de ses soutiens, faut-il comprendre qu'il souhaite que l'œuvre installée par Grégory Doucet et son exécutif au cours du premier mandat soit vandalisée ? "JMA qui RT un tweet qui souhaite qu'un bien public ait brûlé. Qu'on n'aime ou non cela appartient à tous les lyonnais" s'indigne un internaute.

Pas sûr que ces propos soient de nature à réchauffer les relations entre l'exécutif écologiste de Grégory Doucet et son ancien opposant dans la course à l'Hôtel de Ville.