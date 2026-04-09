Actualité
Jean-Michel Aulas au soir du second tour des municipales 2026 à Lyon. @PhamWilliam

Quand Jean-Michel Aulas relaye un tweet espérant l'incendie de l'oeuvre de la place Bellecour à Lyon

  • par V.G.

    • Sur son compte X, Jean-Michel Aulas a repartagé le message d'un anonyme qui espérait que l'œuvre de la place Bellecour avait brûlé.

    Depuis le 22 mars dernier et sa défaite au deuxième tour des municipales à Lyon, Jean-Michel Aulas s'était montré plutôt discret sur ses réseaux sociaux. Habitué à poster de manière frénétique toutes sortes de messages lorsqu'il était à la tête de l'Olympique Lyonnais, le désormais conseiller municipal avait su faire, au cours de la campagne, de ses réseaux sociaux une force et une manière de communiquer directement avec les Lyonnaises et les Lyonnais.

    A lire aussi : Lyon : l’œuvre Tissage urbain de la place Bellecour dégradée

    Mais ce mercredi, l'ancien candidat à la mairie de Lyon a peut-être dérapé. Jean-Michel Aulas a en effet repartagé sur son compte X le message d'un anonyme assez surprenant. Répondant à un article sur l'incendie qui s'est déclaré mardi après-midi à la station de métro Bellecour, l'utilisateur de X qui se prénomme "mercredi" indique : "J'espère que c'est l'horrible étendoir à linge du bourgeois Doucet qui a nous a coûté 1 million 500 mille euros qui a brûlé". Le maire de Lyon appréciera.

    Si JMA a pris l'habitude de repartager les posts de ses soutiens, faut-il comprendre qu'il souhaite que l'œuvre installée par Grégory Doucet et son exécutif au cours du premier mandat soit vandalisée ? "JMA qui RT un tweet qui souhaite qu'un bien public ait brûlé. Qu'on n'aime ou non cela appartient à tous les lyonnais" s'indigne un internaute.

    Pas sûr que ces propos soient de nature à réchauffer les relations entre l'exécutif écologiste de Grégory Doucet et son ancien opposant dans la course à l'Hôtel de Ville.

    à lire également
    "Chute spectaculaire des températures" : à Lyon, le temps s'annonce changeant ce weekend

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Quand Jean-Michel Aulas relaye un tweet espérant l'incendie de l'oeuvre de la place Bellecour à Lyon 09:12
    "Chute spectaculaire des températures" : à Lyon, le temps s'annonce changeant ce weekend 08:35
    Lyonnaise tuée en Italie : 25 ans de prison pour son ex-compagnon 08:13
    Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
    Rhône : un enfant blessé après un accident de circulation 07:57
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:26
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Du soleil et de la chaleur à Lyon, jusqu'à 27 degrés attendus 07:14
    Fin de la trêve hivernale : "Une hausse de 77 % des expulsions locatives" 07:00
    easy jet lyon madrid
    Un avion EasyJet dérouté en urgence entre Palma de Majorque et Lyon 08/04/26
    Lyon : une grande soirée de recrutement organisée au Centre Léon Bérard 08/04/26
    Rhône : un bureau de tabac cambriolé à la voiture-bélier pendant le week-end de Pâques 08/04/26
    Lyon : le Parti communiste appelle au rassemblement en soutien à Cuba ce samedi 08/04/26
    millefeuille sucré au champignon
    Pierre Hermé cherche le pâtissier le plus responsable de France 08/04/26
    Lyon : l’événement Show les Pentes de retour à la Croix-Rousse le 23 mai 08/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut