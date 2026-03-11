À quelques jours du premier tour des élections municipales, Lyon Capitale fait le point sur ce qu'il faut savoir avant d'aller voter entre Rhône et Saône.

Le premier tour des élections municipales approche à grands pas, et l'organisation de ce qui sera pour la première fois un triple scrutin à Lyon reste un défi logistique. La municipalité indique ainsi à Lyon Capitale être toujours à la recherche d'une centaine d'assesseurs, sur les 1 878 nécessaires au bon déroulement du scrutin. Compétences, votes... Lyon Capitale fait le point.

A lire aussi : Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon

Que change la réforme de la loi PLM ?

La réforme de la loi Paris-Lyon-Marseille (PLM) bouscule le système électoral des élections municipales dans les trois grandes villes de France. Depuis son entrée en vigueur le 11 août 2025, les Lyonnais votent désormais deux fois pour les élections municipales.

Une première fois pour leurs conseillers d'arrondissements, lesquels éliront le maire d'arrondissement, et une seconde fois pour les conseillers municipaux qui éliront quant à eux le maire de Lyon. Les Lyonnais ne votaient auparavant que pour les conseillers d'arrondissement, lesquels élisaient les conseillers municipaux, lesquels élisaient le maire de Lyon.

La prime majoritaire a par ailleurs été abaissée à 25 %, contre 50 % auparavant pour rendre le conseil municipal plus représentatif. La majorité devrait donc être plus faible.

Comment est élu le président de la Métropole ?

L'élection du président de la Métropole de Lyon se fait selon un système de circonscriptions. Le territoire est découpé en 14 circonscriptions, et chacune d'entre elles envoie, en fonction du nombre d'habitants, entre 7 et 17 élus au conseil métropolitain, lequel élira ensuite le président de la Métropole de Lyon.

Comment se déroulera le vote ?

Les Lyonnais voteront donc deux fois dans le cadre des élections municipales. Mais il se joue plus gros encore ce dimanche, avec l'élection du président de la Métropole de Lyon, collectivité qui regroupe 58 communes de l'agglomération lyonnaise.

Les trois scrutins seront en théorie facilement distinguables avec des codes couleurs : jaune pour l'arrondissement, marron pour la Ville, et bleu pour la Métropole. Il suffira, trois fois, de prendre une enveloppe de la couleur correspondante, de se munir des bulletins et de les glisser l'un dans l'autre une fois dans l'isoloir avant d'aller signer.

Arrondissement, Ville, Métropole... qui fait quoi ?

L'enjeu majeur de ces 15 et 22 mars est incontestablement l'élection du président de la Métropole. Ce dernier est à la tête d'une collectivité unique en France, dotée d'un budget de près de 4 milliards d'euros. Il deviendra par ailleurs automatiquement le président de Sytral mobilités, l'autorité organisatrice des transports en commun dans la région lyonnaise qui dispose elle d'un budget de quasiment deux milliards d'euros.

A lire aussi : Métropole de Lyon : toutes les propositions de campagne des candidats

La Métropole dispose de nombreuses compétences qui s'appliquent à 58 communes comme les transports en commun, le logement, l'urbanisme, l'environnement, le développement économique, la voirie, le tourisme, l'action sociale, la sécurité civile ou encore les collèges.

La Ville de Lyon de son côté dispose d'un budget d'environ un milliard d'euros. Elle s'occupe notamment des écoles maternelles et élémentaires, de la petite enfance, du stationnement de surface, des infrastructures sportives, de la végétalisation, de la sécurité avec sa police municipale ou encore de la culture.

Enfin les arrondissements gèrent l'animation culturelle du quartier, certains services municipaux tels que les aires de jeux et les petits espaces verts. Il dispose aussi d'un rôle consultatif sur des aménagements.

Que se passe-t-il au second tour ?

Pour se qualifier au second tour, une liste doit recueillir au moins 10 % des suffrages. Les listes ayant obtenu au moins 5 % peuvent quant à elles fusionner. Au second tour, la liste qui arrivera en tête au conseil municipal de Lyon remportera de fait 25 % des 73 sièges à pourvoir. Les sièges restant sont attribués de manière proportionnelle entre toutes les listes ayant dépassé 5 %. Pour la Métropole et les arrondissements, la prime majoritaire est de 50 %.

A lire aussi : Avant le premier tour, Aulas et Sarselli musclent leurs discours