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Sameer Al-DOUMY / AFP

Policier blessé à Rillieux : la Préfète exprime son soutien

  • par Louise Ginies

    • D'après les informations d'Actu Lyon, un policier a été blessé au visage par un tir de mortier d'artifice ce lundi 9 mars à Rillieux-la-Pape (Rhône). L'individu a été interpellé.

    Nouvelle scène de violences à Rillieux-la-Pape (Rhône). Ce lundi 9 mars, aux alentours de 21h30, un policier a été blessé au visage lors d'une banale intervention des forces de l'ordre dans la commune, à proximité du gymnase Alagniers, route de Strasbourg. Très vite, la situation dégénère : une dizaine d’individus au visage dissimulé commencent à insulter les forces de l'ordre, avant de les attaquer, en leur jetant des pierres mais aussi des produits explosifs.

    D'après les informations de nos confrères d'Actu Lyon, l'un d'entre eux aurait été visé par un tir de mortier d'artifice, pile entre les deux sourcils, un tir qui aurait manqué de lui faire perdre un oeil. Plus de 8 jours d'ITT lui ont été prescrits. L'individu suspecté d'être l'auteur du coup, un jeune mineur, a été interpellé.

    Un "guet-apens"

    Alors que le maire de Rillieux, Alexandre Vincendet (LR) a dénoncé un "guet-apens", la Préfète de région Fabienne Buccio a exprimé son "soutien" au policier de la brigade spécialisée de terrain blessé, "ainsi qu'à ses collègues de la Police nationale". "Détermination totale à interpeller systématiquement les auteurs de violence contre nos forces de l’ordre pour les présenter à la justice. À Rillieux-la-Pape, la police nationale poursuit ses opérations quotidiennes pour la sécurité des habitants", a-t-elle poursuivi sur X.

    Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

    Jets de projectiles

    À peine deux jours plus tôt, le samedi 7 mars dernier, déjà à Rillieux-la-Pape, deux personnes avaient déjà été interpellées pour jets de projectiles sur des forces de l'ordre, cette fois des membres de la police municipale.

    Lire aussi : Rillieux-la-Pape : deux individus interpellés pour des jets de projectiles sur la police municipale

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