Le Rhône et l’Isère placés en vigilance jaune canicule

Météo France place les départements du Rhône et de l’Isère en vigilance jaune pour canicule mardi 26 mai.

Les températures grimpent encore et la chaleur restera étouffante tout au long de la semaine. Météo France place donc les départements du Rhône et de l’Isère en vigilance jaune canicule dès demain, mardi 26 mai.

La vigilance sera activée dès 12 heures, tandis que le mercure devrait encore indiquer 34 degrés à Lyon, soit 11 degrés de plus que les normales de saison.

🟠🌡 Vigilance orange Canicule sur plusieurs départements du Nord-Ouest à compter de la nuit prochaine minuit.



Les températures de mardi après-midi seront comprises entre 33 et 36 degrés le plus souvent, températures remarquables pour une fin mai.



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L'alerte orange pollution également activée

Pour rappel, ces fortes chaleurs s’accompagnent d’une hausse de la pollution. La préfecture du Rhône a donc activé l’alerte orange sur l’ensemble du bassin lyonnais. La circulation différenciée sera mise en place dès 5 heures demain.

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