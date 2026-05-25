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Photo d’illustration. OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Le Rhône et l’Isère placés en vigilance jaune canicule

  • par C.M.

    • Météo France place les départements du Rhône et de l’Isère en vigilance jaune pour canicule mardi 26 mai.

    Les températures grimpent encore et la chaleur restera étouffante tout au long de la semaine. Météo France place donc les départements du Rhône et de l’Isère en vigilance jaune canicule dès demain, mardi 26 mai.

    La vigilance sera activée dès 12 heures, tandis que le mercure devrait encore indiquer 34 degrés à Lyon, soit 11 degrés de plus que les normales de saison.

    L'alerte orange pollution également activée

    Pour rappel, ces fortes chaleurs s’accompagnent d’une hausse de la pollution. La préfecture du Rhône a donc activé l’alerte orange sur l’ensemble du bassin lyonnais. La circulation différenciée sera mise en place dès 5 heures demain.

    Lire aussi : Pollution à Lyon : l’alerte orange activée, la circulation différenciée mise en place dès demain

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