Une opération de lutte contre les puces de canard sera réalisée de 7 heures à 20 heures. La baignade sera interdite.

Alors que les fortes chaleurs vont s’intensifier ces prochains jours, la commune du Bourget-du-Lac (Savoie) est contrainte de fermer sa plage municipale ce mardi.

Dans le cadre de sa campagne annuelle de lutte contre la puce du canard, le service des ports et plages de Grand Lac organisera une nouvelle opération de hersage et ratissage sur les plages de la Communauté d’agglomération entre 7 heures et 20 heures. La baignade sera donc interdite.

Durant l’opération, les fonds aquatiques seront raclés superficiellement à l’aide d’un véhicule amphibie pour détruire les mollusques avant qu’ils ne libèrent leurs parasites en été. Cette méthode permet une réduction de 80 à 90 % de la densité des puces du canard.

Qu'est-ce que la dermatite cercarienne ou "puce de canard" ?

Présent chez les canards colverts et chez le cygne, ce parasite pond des œufs qui sont expulsés dans l'eau par l'oiseau infecté. Les larvespénètrent ensuite la peau du baigneur, provoquant une infection cutanée et des démangeaisons.