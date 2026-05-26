La Clinique du Parc parmi les établissements les mieux classés de Lyon en chirurgie

L’établissement lyonnais apparaît une nouvelle fois dans le palmarès 2026 de Mag2Lyon, avec plusieurs spécialités distinguées et quatre premières places obtenues.

La Clinique du Parc, située dans le 6e arrondissement de Lyon, confirme sa place parmi les établissements de santé les plus réputés de la métropole. Dans son palmarès 2026 des hôpitaux et cliniques lyonnais, le magazine Mag2Lyon met en avant les performances de l’établissement dans sept spécialités chirurgicales et dix-sept types d’interventions.

La clinique, membre du groupe ELSAN, décroche notamment plusieurs premières places, en particulier pour la chirurgie du rachis et de la moelle épinière, la chirurgie ORL des amygdales, la chirurgie réparatrice des oreilles ou encore la prise en charge de la cataracte.

Dans un communiqué, la direction salue "l’engagement quotidien" des équipes médicales et soignantes. Le classement de Mag2Lyon repose notamment sur le volume d’activité, la qualité de la prise en charge, le recours à la chirurgie ambulatoire et la gestion des cas complexes. La Clinique du Parc réalise environ 20 000 séjours par an et compte cinq pôles d’excellence chirurgicaux.