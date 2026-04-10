Actualité
Bastien Joint
Bastien Joint

Caluire-et-Cuire : Bastien Joint promet de supprimer les aides municipales aux délinquants multirécidivistes

  • par Clémence Margall

    • Le maire de la commune de Caluire-et-Cuire veut interdire l'accès à "tout le service municipal" aux délinquants multirécidivistes.

    Dans l'ouest lyonnais, le maire de Caluire-et-Cuire veut frapper fort. Invité chez nos confrères de BFM Lyon et d’actuLyon jeudi 9 avril, Bastien Joint, également vice-président délégué à l’agriculture, l’efficacité environnementale, la nature en ville et la souveraineté alimentaire à la Métropole de Lyon, est revenu sur deux de ses promesses de campagne : l’expulsion locative et la suppression des aides municipales aux délinquants.

    Lire aussi : Municipales 2026 : Bastien Joint réelu à Caluire-et-Cuire

    "On fera la différence dans les familles"

    "Depuis mon arrivée, nous avons lancé de grands chantiers en lien avec les services de l’État. Nous avons mené des opérations conjointes qui nous ont permis d’apporter des résultats très forts avec un certain nombre d’interpellations et qui nous ont conduit à lancer des opérations d’expulsions avec les bailleurs sociaux", a-t-il assuré. Au total, 4 dossiers d’expulsion locative seraient actuellement en cours.

    Mais Bastien Joint veut "aller plus loin" en supprimant "purement et simplement" toutes les aides municipales aux délinquants. Concrètement, "tout le service municipal est concerné", comme la cantine, la piscine ou encore la médiathèque. "On parle de familles de délinquants multirécidivistes, c’est-à-dire qu’ils ne veulent pas s’insérer dans un cadre et respecté la République et l’état de droit", a-t-il indiqué, avant de préciser quelque peu sur ses propos. "On fera la différence dans les familles, dans une fratrie, où vous avez quelqu’un qui respecte les lois de la République et celui qui ne les respecte pas."

    En parallèle, l'édile entend poursuivre son action de prévention en ciblant "les bâtiments publics, les écoles, les commerces et bureaux de tabac parfois touchés par un phénomène de délinquance un peu plus dur." Et de conclure : "Nous avons une trentaine d'agents dans la police municipale et nous allons continuer de recruter tout au long de ce mandat."

    Lire aussi : Piétons tués à Caluire : Bastien Joint demande à ce que la Ville se constitue partie civile

    à lire également
    carburant lyon
    ViaMalin, ce projet venu d'Ecully pour réduire votre budget carburant

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Bastien Joint
    Caluire-et-Cuire : Bastien Joint promet de supprimer les aides municipales aux délinquants multirécidivistes 19:06
    carburant lyon
    ViaMalin, ce projet venu d'Ecully pour réduire votre budget carburant 18:30
    Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
    Une voiture percute violemment une piétonne dans le 7e arrondissement de Lyon 17:49
    Lyon : les voitures personnelles de policiers dégradées dans le 9e arrondissement 17:09
    Vénissieux : il veut acheter de la cocaïne, mais se fait frapper et dérober sa moto 16:20
    d'heure en heure
    Tissage urbain sur la place Bellecour : "pas beau" pour les Lyonnais, "utile" selon les touristes 15:33
    Un nouveau magasin Grand Frais va ouvrir dans cette commune près de Lyon 14:57
    mairie de Tassin-la-demi-lune @GoogleMaps
    La Ville de Tassin contrainte de rétablir les menus de substitution dans ses cantines 14:20
    Pour améliorer les mobilités entre Lyon et Saint-Étienne, des travaux lancés à la gare de Crépieux-la-Pape 13:52
    police Lyon
    Villeurbanne : une jeune femme poignardée après un différent sur les réseaux sociaux 13:15
    Lyon : la nouvelle boutique Pignol a ouvert dans le quartier de la Part-Dieu 12:25
    salon international d'art contemporain - crédit: art3f
    Le Salon international d'art contemporain de retour à Lyon du 24 au 26 avril 11:49
    Muguette Dini, ancienne sénatrice du Rhône est décédée à l'âge de 86 ans 11:44
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut