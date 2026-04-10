Caluire-et-Cuire : Bastien Joint promet de supprimer les aides municipales aux délinquants multirécidivistes

Le maire de la commune de Caluire-et-Cuire veut interdire l'accès à "tout le service municipal" aux délinquants multirécidivistes.

Dans l'ouest lyonnais, le maire de Caluire-et-Cuire veut frapper fort. Invité chez nos confrères de BFM Lyon et d’actuLyon jeudi 9 avril, Bastien Joint, également vice-président délégué à l’agriculture, l’efficacité environnementale, la nature en ville et la souveraineté alimentaire à la Métropole de Lyon, est revenu sur deux de ses promesses de campagne : l’expulsion locative et la suppression des aides municipales aux délinquants.

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"On fera la différence dans les familles"

"Depuis mon arrivée, nous avons lancé de grands chantiers en lien avec les services de l’État. Nous avons mené des opérations conjointes qui nous ont permis d’apporter des résultats très forts avec un certain nombre d’interpellations et qui nous ont conduit à lancer des opérations d’expulsions avec les bailleurs sociaux", a-t-il assuré. Au total, 4 dossiers d’expulsion locative seraient actuellement en cours.

Mais Bastien Joint veut "aller plus loin" en supprimant "purement et simplement" toutes les aides municipales aux délinquants. Concrètement, "tout le service municipal est concerné", comme la cantine, la piscine ou encore la médiathèque. "On parle de familles de délinquants multirécidivistes, c’est-à-dire qu’ils ne veulent pas s’insérer dans un cadre et respecté la République et l’état de droit", a-t-il indiqué, avant de préciser quelque peu sur ses propos. "On fera la différence dans les familles, dans une fratrie, où vous avez quelqu’un qui respecte les lois de la République et celui qui ne les respecte pas."

En parallèle, l'édile entend poursuivre son action de prévention en ciblant "les bâtiments publics, les écoles, les commerces et bureaux de tabac parfois touchés par un phénomène de délinquance un peu plus dur." Et de conclure : "Nous avons une trentaine d'agents dans la police municipale et nous allons continuer de recruter tout au long de ce mandat."

Lyon politiques : la sécurité au coeur pic.twitter.com/RmKr2OKiuT — BFM Lyon (@BFMLyon) April 9, 2026

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