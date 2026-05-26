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Sameer Al-DOUMY / AFP

Le corps retrouvé dans une voiture brûlée à Echirolles serait celui d'un mineur rhodanien

  • par Loane Carpano

    • Le cadavre retrouvé dans une voiture brûlée à Echirolles le 24 mai dernier, pourrait être celui d'un mineur isolé du Rhône.

    Dimanche 24 mai, un corps calciné avait été retrouvé dans une voiture brûlée à Echirolles, dans la banlieue de Grenoble. Si l'identité de la victime reste à déterminer, il pourrait s'agir d'un mineur originaire du Rhône, apparaissant sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux quelques heures après la découverte du cadavre.

    Dans ces dernières, un adolescent, menacé d'un pistolet, récite : "Dimanche 24 mai 2026, j’ai été envoyé pour un contrat sur Grenoble par des fils de… qui se cachent et qui nous envoient au feu et qui nous payent pas. J’en paye les conséquences et tous ceux qui vont travailler pour ces mêmes personnes le payeront aussi, comme moi. Les conséquences de la mort ou de la perte des gens de leur famille". Une seconde vidéo montre un homme, sac sur la tête, tirant à quatre reprises avec un pistolet à travers la fenêtre arrière droit d’un Renault Scenic. Le texte : "Tout ceu qui bosse pour c FDP reflechisser si vous tomber entre no mai(n)s vous aller vous faire exploser la cervelle", accompagne la vidéo.

    Des analyses génétiques en cours

    D'après les informations du Dauphiné Libéré, le jeune homme figurant sur la vidéo serait un mineur originaire du Rhône, en rupture familiale et actuellement placé dans un foyer de la Loire. Des analyses génétiques réalisées d'urgence devraient permettre de savoir si le corps retrouvé dans la voiture correspond au sien.

    Selon le Progrès, la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Lyon s'est saisie du dossier avec le parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco) de Paris.

    Lire aussi : Incendie mortel à Décines : trois personnes mises en examen

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