Canicule et orages : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Six départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orages ou canicule ce mardi 26 mai 2026.

Il va faire chaud ce mardi 26 mai sur une très large partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France place à ainsi placé deux départements de la région, le Rhône et l'Isère en vigilance jaune canicule. Les températures pourraient atteindre les 35 ou 36 degrés ce mardi.

Cinq autres départements de la région sont également placés en vigilance orages : le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le Cantal. Localement des orages pourraient éclater en fin de journée ce mardi.