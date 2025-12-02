Marie-Avril Hourlier, coordinatrice artistique de l’album Les Sept Merveilles de Lyon, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Lyon Capitale publie un nouvel album collectif de bande dessinée consacré aux lieux et savoir-faire emblématiques de la ville : Les Sept Merveilles de Lyon. Aux manettes de la coordination artistique, Marie Avril-Hourlier a réuni sept auteurs et autrices pour proposer un regard pluriel sur Fourvière, le Vieux Lyon, le parc de la Tête d’Or, l’Hôtel-Dieu, la soie, Guignol et la gastronomie. L’objectif : offrir un retour aux fondamentaux du patrimoine lyonnais, après plusieurs albums centrés sur des personnalités. "On avait déjà traité l’histoire, les légendes, les mystères, les quartiers… Cette année, le chiffre sept nous est apparu comme une évidence", explique-t-elle.

Un album collectif

La coordinatrice a piloté l’ensemble des étapes de création, du choix des artistes au suivi des storyboards, en lien avec les Archives municipales, garantes de l’exactitude des faits. "Tout est vérifié : les dates, les événements. Chacun a mis un peu de ses souvenirs, mais rien n’est laissé au hasard", souligne-t-elle. Parmi les histoires, Marie Avril-Hourlier confie un coup de cœur pour le travail de Ludivine Stock sur le parc de la Tête d’Or : "Elle montre combien ce parc est un poumon de la ville et comment il s’adapte au changement climatique."

Une ville qui inspire les artistes

Pour Marie Avril-Hourlier, dessiner Lyon reste un plaisir. "On la dessine facilement dans le sens où elle est très inspirante, avec des quartiers très variés", note la dessinatrice, qui signe elle-même l’histoire consacrée à Guignol. L’album, résolument familial, s’adresse autant aux Lyonnais qu’à ceux qui découvrent la ville. Un cadeau idéal en période de fêtes pour qui veut comprendre les symboles de la capitale des Gaules.

Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de la dernière bande dessinée de la maison d'édition de Lyon Capitale. Elle s'appelle « Les Sept Merveilles de Lyon » et pour en parler, nous recevons Marie Avril-Hourlier, qui est dessinatrice et coordinatrice artistique de ce projet. Bonjour Marie Avril-Hourlier, merci d'être venue sur notre plateau. Vous allez nous présenter la bande dessinée. On va rentrer dans le vif du sujet. De quoi ça parle ? Quel est le contenu de cette bande dessinée ?

Alors, le contenu des Sept Merveilles de Lyon, qui est ici, c'est déjà un collectif. C’est particulier : on est sept auteurs et autrices à avoir dessiné et raconté des histoires sur ce thème des Sept Merveilles de Lyon. Le thème, c'est tout simplement de revenir sur les lieux et les savoir-faire emblématiques de la ville de Lyon à la façon des Sept Merveilles du monde.

Peut-être qu'on peut les citer aussi ? Quelles sont ces merveilles lyonnaises que vous avez identifiées ?

Oui. Dans le patrimoine matériel, on a Fourvière, le Vieux Lyon, le parc de la Tête d'Or, l'Hôtel-Dieu. Et on a aussi l'histoire de Guignol, la soie et la gastronomie.

Voilà, donc c'est très vaste, ça brasse large et effectivement il y a de quoi voir toutes les fiertés lyonnaises. Comment est né le projet ? Quelle est son histoire ? Comment avez-vous eu l'idée ?

Alors, l'idée est venue au cours d'une réunion avec la rédaction de Lyon Capitale. Moi, je suis coordinatrice artistique sur cet album-là. Cela fait une dizaine d'années que nous produisons ces collectifs et nous avons déjà traité de nombreux sujets : l’histoire de Lyon, les légendes, les mystères, les quartiers… On avait pas mal d’angles différents.

Cette année, c'est notre directeur de la rédaction, Mathieu Thaï, qui a eu l'idée des Sept Merveilles de Lyon. Nous avons toujours, historiquement, sept histoires dans ces recueils, donc le chiffre sept nous est apparu comme une évidence pour faire ce clin d'œil et revenir vraiment au patrimoine. Les trois dernières années, nous avions beaucoup travaillé sur des personnalités, donc on est revenus à quelque chose de plus patrimonial.

Et c’était dur de les choisir, ces Sept Merveilles ?

Non, il y en avait qui étaient quand même assez évidentes. Moi, j’en aurais peut-être mis d’autres, mais ça sera peut-être pour le prochain.

Pour le prochain album ? Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer en quoi consiste le travail de coordination ? Quand on dit que vous êtes coordinatrice artistique, en quoi ça consiste ?

Moi, je vais m'occuper de plusieurs choses. Je participe aux premières réunions pour trouver l’angle avec la rédaction. Une fois qu’on a trouvé le sujet — ici, les Sept Merveilles — je choisis les auteurs et les autrices les plus appropriés pour cet album, en fonction de leur façon de raconter et de leur style graphique.

Ensuite, je fais un suivi avec eux : relecture des storyboards, des pages jusqu’aux couleurs, jusqu’à l’impression… J’établis aussi un rétroplanning pour se caler sur les disponibilités de chacun, car nous avons travaillé avec les Archives municipales de Lyon, qui avaient certaines disponibilités précises et qui ont relu le storyboard. J'ai fait la médiation.

C’est important de le dire : tout ce qui est écrit est vérifié, sourcé. Ce ne sont pas des mythes, des histoires inventées ou fictives. Tout est sourcé, c’est scientifique aussi.

Oui, cela dépend de l’angle, mais pour Les Sept Merveilles de Lyon, évidemment, chaque auteur et autrice a mis un peu de ses souvenirs, un peu de fiction parfois. Mais tout est vérifié : les dates, les événements.

Voilà, sur les faits en tout cas, c'est irréprochable. Est-ce que vous avez un coup de cœur personnel, quelque chose qui vous a parlé plus qu’un autre, particulièrement dans cet album ?

J'ai beaucoup aimé l'histoire de Ludivine Stock, qui a travaillé sur le parc de la Tête d'Or. Elle a choisi un angle que je n'avais pas encore vu jusque-là, vraiment écologique : montrer que le parc est au cœur de la ville, qu’on en a besoin, que c'est un poumon dans cette grande ville, et que le parc réfléchit à comment s'adapter aux changements climatiques. C'était très important de le montrer, donc j’ai eu un petit coup de cœur pour cette histoire.

Coup de cœur de la coordinatrice de la BD. Et à qui s'adresse la BD selon vous ? C’est pour tout âge ? Est-ce que ça irait pour des enfants, à partir de quel âge ? Des adolescents peut-être ?

Les tout-petits ne verront peut-être pas forcément l'intérêt.

C’est pour petits et grands, c’est très familial, ça peut être lu en famille. Et surtout pour les Lyonnais, les ex-Lyonnais, les futurs Lyonnais… pour tout le monde.

Ça peut être un beau cadeau pour un nouveau Lyonnais, quelqu'un qui vient d'arriver dans la ville. Pour Noël, c’est parfait. J’ai une dernière question, un peu plus générale : est-ce que Lyon est une ville qui se dessine facilement ? On sait que c’est une ville qui a beaucoup inspiré des peintres. Il y a sept dessinateurs différents dans cet ouvrage, sept manières de voir la ville. Vous-même, vous êtes dessinatrice.

Est-ce qu'on dessine facilement la ville de Lyon ? On la dessine facilement dans le sens où elle est très inspirante. Il y a énormément de quartiers qui ont un paysage et une identité variés.

Pour ma part, j'ai illustré l'histoire de Guignol dans cet album. J’ai pu me balader dans le Vieux Lyon pour dessiner de jolies façades, tous les musées autour de Guignol. C’est vraiment très inspirant. Il y a un beau paysage lyonnais.

Très bien, ce sera le mot de la fin. On arrive au bout des six minutes chrono. Merci beaucoup Marie Avril-Hourlier d'être venue sur notre plateau. On va citer les sept auteurs : il y a vous, Grégoire Berquin, Anaïs Depommier, Christophe Fournier, Ludivine Stock, Morgane Velten et Nicolas Wild. Merci d'être venue sur notre plateau. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver l'album sur le site Lyon Capitale et dans toutes les bonnes librairies lyonnaises. À très bientôt.