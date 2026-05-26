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Des expertises d'objets gratuites et sans rendez-vous organisées à Lyon

  • par Loane Carpano

    • Les 27 et 28 mai, la maison de ventes aux enchères, Millon, proposera des expertises gratuites et sans rendez-vous à Lyon.

    Vous souhaitez vendre des bijoux, des objets d'art, des livres anciens, ou encore, des objets de collection, mais vous ne connaissez pas leur valeur ? Ca tombe bien. Dans le cadre des "Journées Marteau", la maison de vente aux enchères Millon proposera des expertises gratuites à Lyon les 27 et 28 mai.

    Une première journée d'expertise se tiendra le mercredi 27 mai, de 11 h à 18 h, au musée Jean Couty. Des professionnels de la maison Millon seront présents pour évaluer et estimer les objets présentés. A noter que toute personne venant faire expertiser un objet bénéficiera d'un tarif réduit à quatre euros pour la visite du musée. Une seconde journée d'expertise sera organisée le jeudi 28 mai, de 10h
    à 18h, au bureau lyonnais de Millon (2e). Une fois estimés, les biens pourront être vendus lors de futures ventes aux enchères.

    Les expertises sont ouvertes à tous gratuitement et sans rendez-vous.

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