Incendie mortel à Décines : trois personnes mises en examen

Parmi les quatre personnes interpellées jeudi 21 mai, trois individus ont été mis en examen dans le cadre de l’enquête ouverte après l’incendie d’un immeuble situé rue Sully à Décines, ayant entraîné la mort de trois personnes.

Jeudi 21 mai, quatre personnes étaient interpellées et placées en garde à vue sous le régime dérogatoire de la criminalité organisée dans le cadre de l’enquête ouverte après l’incendie d’un immeuble situé rue Sully à Décines, ayant entraîné la mort de trois personnes. Le parquet de Lyon annonce via un communiqué ce lundi que l’un de ces individus a été remis en liberté, tandis que les trois autres, âgés de 16 à 18 ans, ont été "retenus et entendus au vu des éléments de l’enquête."

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Trois personnes mises en examen

À l’issue de leur garde à vue ce jour, ils ont été présentés à un magistrat instructeur et mis en examen des chefs de "dégradation de bien immobilier par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné le décès de trois personnes", "dégradation de bien immobilier par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné des blessures inférieures à huit jours d’au moins 11 victimes", et "association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime, conformément aux réquisitions du parquet", précise le communiqué.

Le parquet de Lyon indique par ailleurs que ces réquisitions sont "assorties de réquisitions de placement sous mandat de dépôt criminel à l’encontre des trois mis en examen." L’enquête se poursuit dans le cadre de l’information criminelle.

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