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Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un mardi caniculaire à Lyon, jusqu'à 34 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée très chaude qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 26 mai, avec des températures qui atteindront les 34 degrés dans l'après-midi.

    Ce mardi 26 mai 2026 s'annonce comme l'une des journées les plus chaude de la semaine à Lyon. Si le soleil brillera du matin au soir, malgré quelques nuages possibles au cours de l'après-midi, les températures seront encore caniculaire pour la période.

    Ce mardi matin il fait déjà 19 degrés et le mercure atteindra les 34 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 11 degrés au dessus des normales de saisons. Et une chaleur qui devrait perdurer au moins jusqu'à la fin de la semaine à Lyon.

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