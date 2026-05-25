Métropole de Lyon : de nombreux travaux attendus sur les routes cette semaine

Des travaux seront réalisés tout au long de la semaine, du 26 au 31 mai, sur les routes de la métropole lyonnaise. On fait le point.

Alors que les viaducs de Pierre-Bénite ont rouvert à la circulation ce lundi au sud de Lyon, de nombreux axes de l'agglomération vont, eux, être impactés par des travaux cette semaine. À commencer par la M6/M7 et le tunnel sous Fourvière qui seront fermés aux automobilistes dans les deux sens, entre la porte du Valvert et Lyon-Centre, pour des travaux d’entretien du 29 mai au 1er juin. L’autoroute A6 sera aussi fermée dès demain et jusqu'au 29 mai inclus, en direction de Paris, entre Villefranche Est et Villefranche Nord.

Quant à l’A47, la circulation sera interdite du 26 au 28 mai en direction de Lyon, au niveau du diffuseur de Chasse-sur-Rhône, et seulement réduite en direction de Lyon, entre Saint-Chamond Centre et Givors Ouest. Des travaux d’entretien seront réalisés sur l'axe. La RD302 sera également interdite les 27 et 28 mai de 20 heures à 6 heures dans les deux sens de circulation. Enfin, la circulation sera réduite sur l’A432, de 9 heures à 16 heures mercredi, en direction de Marseille, de Meyzieu jusqu'au nœud de la Boisse, pour des travaux d’entretien.

Les tunnels également concernés à Lyon

Le tunnel Brotteaux sera également fermé entre mardi et vendredi, dans les deux sens de circulation, pour des travaux d’entretien. Des opérations similaires se dérouleront sous le tunnel Vivier Merle les 27 et 28 mai de 20 heures à 6 heures. Enfin, le tunnel Tchécoslovaque sera lui aussi interdit aux automobilistes les 27 et 28 mai pour des travaux d’entretien.

Plus d’informations sur le site de la Métropole de Lyon.

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