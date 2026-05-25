Actualité
Ali Harbaoui boulangerie Paneo
Ali Harbaoui, co-gérant de la boulangerie Paneo, à Bron

Bron : assignée en justice, la boulangerie Paneo "conteste" les accusations des propriétaires du terrain

  • par Clémence Margall

    • Alors que les propriétaires du terrain leur reprochent de n'avoir jamais répondu à leurs courrier, les gérants de la boulangerie Paneo assurent pourtant avoir "toujours échangé avec le syndic."

    Le 21 mai, la boulangerie Paneo située route de Genas, à Bron, faisait son retour dans l’actualité. Les propriétaires du terrain, sur lequel les gérants du commerce ont réalisé illégalement des travaux d’extension, ont en effet assigné Ali Harbaoui et son frère en justice. "La boulangerie a racheté 96 m2 en 2015 et a réalisé depuis des extensions de 130 m2 sans autorisation. Il y a 22 m2 en trop qui concernent le Sytral, mais ça ne résout pas notre litige qui porte sur les extensions et annexes", indiquait un résident de la copropriété.

    Si Ali Harbaoui assurait être en négociation avec la copropriété pour lui racheter la partie du terrain où il a construit son extension, il semblerait que les courriers de la copropriété soient restés sans réponse. Ce lundi, les gérants de la boulangerie "contestent" les accusations portées par les propriétaires du terrain, assurant qu’"aucune preuve des courriers évoqués" n’a "à ce jour été produite."

    Ils ajoutent : "Nous avons toujours échangé avec le syndic concernant cette situation. La justice fera désormais son travail afin que l’ensemble des éléments et responsabilités soient examinés sereinement."

    Lire aussi : Bron : route de Genas, la boulangerie Paneo assignée en justice par les propriétaires du terrain

    La boulangerie sauvée par la Métropole de Lyon

    Pour rappel, la boulangerie Paneo avait déjà fait parler d’elle. Le commerce était, en effet, menacé d’être amputé d'une partie de son parking et de ses locaux avec l’arrivée du futur Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) porté par l'ancienne majorité écologiste à la Métropole de Lyon dirigée par Bruno Bernard.

    En avril dernier, la nouvelle présidente LR de la collectivité Véronique Sarselli était parvenue à trouver une solution. "Les choses avaient été tracées de manière rectiligne. Avec une forme de vague devant la boulangerie, on parvient à faire passer tout ça", détaillait-elle. Plus concrètement, le BHNS conserverait son site propre devant la boulangerie Paneo, tandis que les deux voies de circulation automobile seront maintenues et la Voie Lyonnaise sera aussi construite.

    Lire aussi : "On quitte l'Absurdistan" : la Métropole de Lyon annonce le sauvetage d'un commerce et se paye l'ancienne majorité

    à lire également
    Le Rhône et l’Isère placés en vigilance jaune canicule

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Ali Harbaoui boulangerie Paneo
    Bron : assignée en justice, la boulangerie Paneo "conteste" les accusations des propriétaires du terrain 17:57
    Le Rhône et l’Isère placés en vigilance jaune canicule 17:25
    Police Décines
    Incendie mortel à Décines : trois personnes mises en examen 17:09
    Savoie Mont Blanc © Guillaume-Lucazeau
    Près de Lyon, la plage municipale du Bourget-du-Lac fermée ce mardi  16:54
    ZFE
    Pollution à Lyon : l’alerte orange activée, la circulation différenciée mise en place dès demain 16:15
    d'heure en heure
    Pont Lafayette @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : pour échapper à la police, un dealer plonge dans le Rhône 15:26
    Lyon, Marseille, Bordeaux… Royal Air Maroc suspend des vols en raison de la hausse du prix du carburant 14:35
    Lyon : une femme meurt lors de sa participation à l’Hyrox 13:42
    OL Lyonnes : Ada Hegerberg cambriolée durant la finale de la Ligue des Champions 13:13
    SDMIS sapeurs pompiers
    Lyon : un immeuble évacué à la Croix-Rousse après qu’une casserole a pris feu 12:20
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Rhône : une jeune femme et un homme décèdent dans deux accidents de la route 11:37
    L'épisode de pollution continue, la qualité de l'air reste mauvaise ce lundi à Lyon 10:50
    Vénissieux : un homme blessé par balle dans le quartier des Minguettes 10:04
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut