Bron : assignée en justice, la boulangerie Paneo "conteste" les accusations des propriétaires du terrain

Alors que les propriétaires du terrain leur reprochent de n'avoir jamais répondu à leurs courrier, les gérants de la boulangerie Paneo assurent pourtant avoir "toujours échangé avec le syndic."

Le 21 mai, la boulangerie Paneo située route de Genas, à Bron, faisait son retour dans l’actualité. Les propriétaires du terrain, sur lequel les gérants du commerce ont réalisé illégalement des travaux d’extension, ont en effet assigné Ali Harbaoui et son frère en justice. "La boulangerie a racheté 96 m2 en 2015 et a réalisé depuis des extensions de 130 m2 sans autorisation. Il y a 22 m2 en trop qui concernent le Sytral, mais ça ne résout pas notre litige qui porte sur les extensions et annexes", indiquait un résident de la copropriété.

Si Ali Harbaoui assurait être en négociation avec la copropriété pour lui racheter la partie du terrain où il a construit son extension, il semblerait que les courriers de la copropriété soient restés sans réponse. Ce lundi, les gérants de la boulangerie "contestent" les accusations portées par les propriétaires du terrain, assurant qu’"aucune preuve des courriers évoqués" n’a "à ce jour été produite."

Ils ajoutent : "Nous avons toujours échangé avec le syndic concernant cette situation. La justice fera désormais son travail afin que l’ensemble des éléments et responsabilités soient examinés sereinement."

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La boulangerie sauvée par la Métropole de Lyon

Pour rappel, la boulangerie Paneo avait déjà fait parler d’elle. Le commerce était, en effet, menacé d’être amputé d'une partie de son parking et de ses locaux avec l’arrivée du futur Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) porté par l'ancienne majorité écologiste à la Métropole de Lyon dirigée par Bruno Bernard.

En avril dernier, la nouvelle présidente LR de la collectivité Véronique Sarselli était parvenue à trouver une solution. "Les choses avaient été tracées de manière rectiligne. Avec une forme de vague devant la boulangerie, on parvient à faire passer tout ça", détaillait-elle. Plus concrètement, le BHNS conserverait son site propre devant la boulangerie Paneo, tandis que les deux voies de circulation automobile seront maintenues et la Voie Lyonnaise sera aussi construite.

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