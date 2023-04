Bien connu à Lyon pour avoir dirigé le théâtre des Célestins pendant quinze ans, Jean-Paul Lucet a ensuite repris son métier de metteur en scène et comédien. Il est de retour à Lyon avec un spectacle consacré à Jean de La Fontaine.

Si La Fontaine m’était conté nous plonge avec délice dans l’univers du poète et de ses célèbres fables. De la Cigale au Renard, du Corbeau à la Fourmi, du Lion à la Belette, du Chêne à la Citrouille, les histoires et les vers sont familiers, ils nous ont suivis depuis l’enfance, et accompagnés à l’âge adulte. Dans ce seul en scène, Jean-Paul Lucet prend comme fil rouge la longue et tumultueuse vie de Jean de La Fontaine, et nous livre ses plus belles fables. Un excellent programme pour redécouvrir les textes les plus puissants du fabuliste, mais aussi la vie de leur auteur, devenu un monument de la culture française.



Si La Fontaine m’était conté – Le 25 avril, au Radiant-Bellevue (Caluire)