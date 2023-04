Les activités à faire au parc de la Tête d'Or à Lyon

Le parc de la Tête d'Or à Lyon offre un nombre incalculable d'activités à faire, entre détente, loisirs, jardin botanique et zoologique. Lyon Capitale dresse une liste des activités.

Grand de 117 hectares, le parc de la Tête d'Or, dans le 6e arrondissement de Lyon abrite plusieurs écosystèmes, entre animaux, arbres fleuris, lac et serre de plantes. Que l'on cherche un endroit de détente et reposant, les Lyonnais peuvent aussi s'y aventurer pour pratiquer du sport, des balades ou des activités. Que ce soit en automne, en hiver lorsque le parc est enneigé, au printemps ou en été, le parc accueille chaque année plus de 20 000 visiteurs par jour environ.

Le jardin botanique de Lyon

Grandes Serres du Parc de la Tête d'Or. @WilliamPham serre du Parc de la tête d'or @ Cheyenne Gabrelle

Il est l'un des plus grands jardins municipaux de France et abrite aujourd'hui environ 13 000 espèces botaniques, réparties sur huit hectares dont 6 500 m2 de serres. La serre abrite également une bibliothèque, un herbier, une graineterie, un pôle scientifique indispensables pour mener ses activités de recherche et de conservation.

Le parc zoologique

Les gibbons de la plaine d'Asie du zoo du parc de la Tête d'or. (Crédit William Pham)

Envie de découvrir les quelque 400 animaux du zoo du parc ? Direction la "plaine africaine", grande de trois hectares. Plusieurs espèces animales cohabitent dans cet espace, entre girafes, zèbres, crocodiles, lémuriens, pandas roux, singes, tortues... Ils évoluent dans trois types d’environnements : la savane, la zone humide et la forêt tropicale. Pour rappel, le zoo du parc est gratuit.

Les roseraies du parc

Cerisier du parc de la tête d'or @ Cheyenne Gabrelle

Fleuries et colorées au printemps et en été, les roseraies du parc ont tendance à séduire bon nombre de Lyonnais. Le parc dispose de trois roseraies complémentaires, toutes situées au nord, près de la cité internationale : la roseraie internationale, qui s'étend sur cinq hectares et compte plus de 16 000 rosiers, la roseraie du jardin botanique et la roseraie de concours, dédiée à la création de nouvelles variétés. Dans cet espace, idéal pour les promenades lorsque le temps s'y prête, on peut également contempler des cerisiers japonais ou encore des magnolias.

Petit train, vélos ou "pédalos" ?

Lac Parc de la Tête d'Or ©Romane Thevenot

Parmi les nombreuses activités à faire en famille ou entre amis, les Lyonnais ont l'occasion de se balader en petit-train, à vélos, en rosalies ou également sur le lac en bateau à pédales. Les bateaux sont disponibles entre mi-février et octobre, suivant les conditions climatiques. Il est également possible de se faire transporter par un petit train touristique sur roues, en plus du traditionnel petit train. Ces modes de déplacement permettent de profiter du parc sous un autre angle.

Des activités pour les petits

Les plus petits seront ravis de voir qu'ils peuvent pratiquer d'un mini-karting, de mini-bateau et d'un mini-golf dans un endroit dédié à ces activités. Le parc dispose également de deux carrousels, ainsi que des balançoires.

Parc de la Tête d'Or ©Romane Thevenot

