Tramway, BHNS, Garibaldi... Les grands projets attendus pour 2026 dans la métropole de Lyon

Après une année 2025 où les chantiers se sont multipliés dans la métropole de Lyon, plusieurs projets majeurs aboutiront en 2026.

Après une année 2025 rythmée par le bruit des marteaux-piqueurs, les Lyonnais et Grands Lyonnais devraient pouvoir souffler en 2026 en profitant de nouveaux aménagements et de nouvelles lignes sur le réseau TCL. Lyon Capitale fait le point sur les livraisons attendues dans les prochains moins.

Le réseau TCL se renforce

Le premier trimestre 2026 devrait être riche sur le réseau TCL. Le prolongement de la ligne T6 est en effet prévu pour le mois de février. Il permettra de boucler une rocade de transports en commun, avec dix nouvelles stations réparties à Villeurbanne et Bron. Le chantier aura coûté un peu moins de 200 millions d'euros et duré un peu plus de trois ans.

@ Sytral

La première section du nouveau Bus à haut niveau de service (BHNS) devrait elle aussi être livrée au premier trimestre. Cette première partie reliera la gare de la Part-Dieu à Montchat, avant un prolongement jusqu'à Vaulx-en-Velin en passant par Bron à horizon 2027. Les usagers pourront ainsi bénéficier d'une connexion avec le nouveau T6 à Montchat Kimmerling après plus un peu moins de deux ans de chantier.

Reste l'inconnue du tramway T10 qui devrait entrer en service à la toute fin de l'année 2026. En avril dernier, l'inspection du travail avait demandé la suspension du chantier, avant de se désister face aux mesures rectificatives apportées par Sytral mobilités. La ligne reliera la Halle Tony Garnier et la Gare de Vénissieux, en passant par Saint-Fons, où le projet suscite une forte attente.

La future ligne de tram T10 entre Vénissieux et Lyon - Gerland. Sa mise en service est prévue en 2026 @Sytral

À Lyon, la fin du chantier d'ampleur de la trémie Garibaldi

C'est certainement l'un des plus gros chantiers lancés à Lyon ces dernières années. En 2024, la Métropole de Lyon actait le comblement de la trémie Garibaldi, qui devait finir de transformer cette autoroute urbaine en un axe du XXIe siècle, avec ses pistes cycables, ses trottoirs élargis et sa végétalisation. Le projet doit être inauguré en 2026, alors que quelques finitions restent encore à apporter.

Les travaux auront coûté près de 15 millions d'euros et permis de planter plus de 150 arbres.

Des Voies lyonnaises à livrer

Si plusieurs tronçons de voies lyonnaises ont été reportés à un éventuel second mandat du président écologiste de la Métropole de Lyon, quelques-uns devraient voir le jour en 2026. "On sera à près de 200 km réalisés", assurait ainsi Bruno Bernard auprès de Lyon Capitale au printemps.

La section de la Voie lyonnaise n°1 qui reliera Gerland à Vénissieux sera livrée en même temps que le tramway T10. La section de la VL8 située sur l'avenue Barthélémy Buyer entre les 5e et 9e arrondissement de Lyon devrait quant à elle être livrée début 2026. Cette ligne se poursuivra aussi À Tassin-la-Demi-Lune et Charbonnière-les-Bains où deux nouvelles sections seront achevées. À Albigny et Neuville, la Voie lyonnaise n°3 (qui suit la Saône jusqu'à Perrache) devrait également être achevée.

La place Edgar Quinet livrée à l'été, l'avenue des Frères Lumières à l'hiver

À Lyon, la place Edgar Quinet sera livrée à l'été 2026 dans le 6e arrondissement de Lyon. 17 nouveaux arbres seront plantés sur les pourtours de la place, tandis que les pieds d'arbres seront végétalisés. Côté nord, des places de stationnement seront supprimées afin de rendre la rue aux piétons. La fontaine sera remise en eau et de nouveaux jeux seront installés. Le projet est estimé à 3,7 millions d'euros.

Dans le 8e arrondissement, l'avenue des Frères Lumières devrait être intégralement requalifiée d'ici la fin de l'année 2026, alors qu'un premier tronçon a déjà été livré. Enfin en Presqu'île, la rue Joseph-Serlin, désormais piétonne, doit être rénovée d'ici la fin de l'année 2026 avec la plantation d'une dizaine d'arbre et de bande plantées.