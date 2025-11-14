Actualité
(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Un ancien sponsor de l'Asvel condamné à verser plus de 5 millions d'euros au club

  • par La rédaction

    • L'ancien sponsor maillot de l'Asvel a été condamné à verser plus de cinq millions d'euros au club villeurbannais.

    La société Skweek, plateforme de streaming lancée par le groupe Fedcom, a été condamnée à verser plus de cinq millions d'euros aux équipes masculines et féminines de l'Asvel en raison de défauts de paiement.

    Le sponsor maillot du club dirigé par Tony Parker n'avait en effet versé à ce dernier que cinq millions d'euros sur les 18 millions prévus dans le contrat signés. Fedcom media dispose de quinze jours pour faire appel.

    Pour rappel, le club villeurbannais avait été fortement pénalisé par cette affaire.

