Actualité
Réfugiés albanais plan Grand Froid janvier 2017 © Tim Douet_0047
Photo d’archives de réfugiés albanais mis à l’abris lors de l’activation du plan grand froid en 2017 à Lyon. © Tim Douet

Vigilance grand froid : un dispositif d’urgence activé à Lyon et dans le Rhône

  • par La Rédaction

    • Face à la chute durable des températures, la préfecture du Rhône déclenche le plan grand froid. Des places d’hébergement d’urgence supplémentaires et un renforcement de la veille sociale sont mis en place dès ce mardi à Lyon et dans tout le département.

    La vague de froid qui s’installe sur le département du Rhône a conduit l’État à activer le plan grand froid. À la suite du déclenchement d’une vigilance jaune par Météo-France, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône, Fabienne Buccio, a décidé de renforcer les dispositifs de veille sociale et de mise à l’abri.

    À compter de ce mardi 30 décembre, 110 places d’hébergement d’urgence supplémentaires seront ouvertes chaque nuit à Lyon. Destinées aux personnes seules comme aux familles les plus fragiles, elles seront accessibles uniquement sur orientation du 115. Ce dispositif fonctionnera tous les jours, de 16 heures à 10 heures, jusqu’au 7 janvier 2026, avec une prise en charge assurée par la Croix-Rouge puis le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri.

    En parallèle, la veille sociale est déjà renforcée sur l’ensemble du territoire. Des maraudes professionnelles supplémentaires, menées notamment par le Samu social et la Croix-Rouge, sillonnent le département sept jours sur sept, tandis que les accueils de jour étendent leurs horaires. Une enveloppe exceptionnelle de 200 000 euros permet également la distribution de couvertures et de duvets.

    La situation est suivie quotidiennement par la préfecture, qui rappelle que plus de 27 000 places d’hébergement sont aujourd’hui financées dans le Rhône pour faire face aux situations de grande précarité.

    à lire également
    Tramway TCL ligne
    Tramway, BHNS, Garibaldi... Les grands projets attendus pour 2026 dans la métropole de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Tramway TCL ligne
    Tramway, BHNS, Garibaldi... Les grands projets attendus pour 2026 dans la métropole de Lyon 09:00
    Réfugiés albanais plan Grand Froid janvier 2017 © Tim Douet_0047
    Vigilance grand froid : un dispositif d’urgence activé à Lyon et dans le Rhône 08:38
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours mauvaise ce mardi 08:09
    Lyon
    Grand froid : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:49
    Accident mortel sur la M7 à Lyon : une femme tuée, plusieurs blessés graves 07:36
    d'heure en heure
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un mardi gris et glacial à Lyon, seulement 2 degrés attendus 07:14
    Lyon : bientôt effacées à cause de travaux, des fresques reproduites à l'identique 29/12/25
    Tarare : une soirée ciné-rencontre pour découvrir le métier d'assistant familial 29/12/25
    Propos haineux après la victoire de l'Algérie : la préfète du Rhône alerte le procureur de la République 29/12/25
    Lyon : elle oublie ses cadeaux de Noël dans le train, un passager les lui rend 29/12/25
    gendarmerie
    Rhône : il refuse d’obtempérer alors qu’il dissimule 4 kilos de cannabis dans son coffre 29/12/25
    Lyon : en difficulté financière, Ninkasi est placé en procédure de sauvegarde 29/12/25
    Bons plans : que faire pour le Nouvel An à Lyon ? 29/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut