Vigilance grand froid : un dispositif d’urgence activé à Lyon et dans le Rhône

Face à la chute durable des températures, la préfecture du Rhône déclenche le plan grand froid. Des places d’hébergement d’urgence supplémentaires et un renforcement de la veille sociale sont mis en place dès ce mardi à Lyon et dans tout le département.

La vague de froid qui s’installe sur le département du Rhône a conduit l’État à activer le plan grand froid. À la suite du déclenchement d’une vigilance jaune par Météo-France, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône, Fabienne Buccio, a décidé de renforcer les dispositifs de veille sociale et de mise à l’abri.

À compter de ce mardi 30 décembre, 110 places d’hébergement d’urgence supplémentaires seront ouvertes chaque nuit à Lyon. Destinées aux personnes seules comme aux familles les plus fragiles, elles seront accessibles uniquement sur orientation du 115. Ce dispositif fonctionnera tous les jours, de 16 heures à 10 heures, jusqu’au 7 janvier 2026, avec une prise en charge assurée par la Croix-Rouge puis le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri.

En parallèle, la veille sociale est déjà renforcée sur l’ensemble du territoire. Des maraudes professionnelles supplémentaires, menées notamment par le Samu social et la Croix-Rouge, sillonnent le département sept jours sur sept, tandis que les accueils de jour étendent leurs horaires. Une enveloppe exceptionnelle de 200 000 euros permet également la distribution de couvertures et de duvets.

La situation est suivie quotidiennement par la préfecture, qui rappelle que plus de 27 000 places d’hébergement sont aujourd’hui financées dans le Rhône pour faire face aux situations de grande précarité.