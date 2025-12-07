Basket-ball
Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

Basket : les Villeurbannais se relancent avec autorité

  • par Claire Martinez

    • Pour la 10e journée de Betclic Élite, l’ASVEL s’est imposé 96–81 face au SIG Strasbourg, retrouvant le championnat avec sérieux après une période compliquée en EuroLeague.

    Après deux défaites consécutives et une dernière place en EuroLeague, l’ASVEL a parfaitement réagi en championnat en dominant Strasbourg 96–81. Opposés à un adversaire au bilan similaire (7–2 avant la rencontre), les Villeurbannais ont rapidement pris les commandes grâce à un premier quart convaincant, remporté 31–22. Malgré un sursaut strasbourgeois avant la pause, l’ASVEL regagnait les vestiaires avec cinq points d’avance.

    Le troisième quart-temps, très disputé, n’a pas suffi à faire vaciller les hommes de Pierric Poupet, qui ont fait la différence dans le dernier acte. Portée par un Nando De Colo particulièrement efficace (20 points, 75 % à trois points) et par un Zac Seljaas tout aussi précieux (15 points, 67 % à longue distance), l’ASVEL s’est offert une fin de match maîtrisée. En face, Ben Gregg (15 points) et Mike Davis (16 points) ont tenté de maintenir Strasbourg dans le rythme, sans succès. Avec cette victoire, l’ASVEL grimpe à la 2e place du classement, à égalité avec Monaco, en attendant les autres rencontres du week-end, notamment Nanterre face à Bourg-en-Bresse et Paris qui s'opposera à Saint-Quentin.

