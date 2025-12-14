Pollution à Lyon : une qualité de l'air mauvaise ce dimanche

La qualité de l'air à Lyon et dans la métropole de Lyon passe de dégradée à mauvaise ce dimanche 14 décembre, notamment à cause des conditions météorologiques.

L'air se dégrade à Lyon ce dimanche 14 décembre. Si la qualité de l'air devrait être "bonne à moyenne" dans l'ensemble de la région, selon Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, les concentrations de polluants resteront à la hausse dans les agglomérations de l'est de la région, dont Lyon. L'absence de vent, l'ensoleillement ainsi que la baisse des températures devraient faire augmenter les concentrations de particules fines.

A Lyon et sur les axes routiers entourant la ville, la qualité de l'air sera mauvaise, avec des concentrations en particules fines élevées. L'ozone et le dioxyde de soufre restent toutefois à des concentrations faibles.