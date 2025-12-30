Actualité
Grand froid : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance grand froid ce mardi 30 décembre 2025.

    Alors que l'année 2025 touche à sa fin ce mercredi, ce mardi 30 décembre le froid est encore bien présent dans une partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec des températures encore très fraiches annoncées aujourd'hui à Lyon, Météo France a placé deux départements de la région en vigilance jaune grand froid. Il s'agit du Rhône et de la Loire.

    Dans ces deux départements la sensation de froid pourrait être accentuée par le vent de nord qui soufflera tout au long de la journée.

    A noter également que la Drôme est en vigilance vent violent ce mardi et la Savoie toujours en vigilance avalanches.

    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours mauvaise ce mardi

