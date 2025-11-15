Actualité
Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale

  • par Claire Martinez

    • Après un accident important dans la nuit de jeudi à vendredi sur l'autoroute A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne, la circulation est de nouveau fluide ce samedi 15 novembre.

    Un accident important a bloqué l'autoroute A7 une bonne partie de la journée ce vendredi 14 novembre. Un camion chargé de viande s’est renversé dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 3h, à hauteur de Salaise-sur-Sanne, en Isère, dans le sens Marseille-Lyon. Un autre véhicule était impliqué dans l'accident.

    Des blessés et de grosses perturbations

    Au total, six personnes ont été impliquées dans l’accident. Les pompiers ont pris en charge quatre personnes légèrement blessées afin qu'elles soient transportées au centre hospitalier d’Annonay et à l’hôpital de Lyon sud.

    L'autoroute est restée fortement perturbée sur l'ensemble de la journée de vendredi. Jusqu'à tard dans l'après-midi, en direction de Lyon, la sortie était obligatoire à Chanas (n°12), tandis que les entrées et sorties étaient fortement déconseillées à Valence-Nord (n°14) et Tain-l’Hermitage (n°13). En direction de Marseille, les entrées étaient déconseillées à Vienne Sud et Auberives. C'est vers 17h que le trafic, pas moins dense, a pu reprendre.

    Ce matin, à 9h, la circulation sur l'autoroute était fluide. Juste à temps pour le week-end.

