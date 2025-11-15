Pollution à Lyon : une bonne qualité de l'air ce samedi

Les véhicules diesel les plus anciens pourraient être interdits de circuler dans Lyon dans les prochaines années.

La qualité de l'air à Lyon et dans la métropole reste bonne à moyenne ce samedi 15 novembre grâce notamment au vent dans la matinée.

L'air est toujours respirable à Lyon et dans sa métropole. Ce samedi 15 novembre, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes classe la qualité de l'air lyonnaise comme bonne à moyenne localement.

La qualité de l'air sera essentiellement dégradée au niveau du périphérique Laurent Bonnevay, de la M6 et M7. Ailleurs, les indicateurs restent bons, notamment en ce qui concerne les particules fines, en baisse grâce à l’évacuation des poussières désertiques de la région.