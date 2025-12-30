Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Accident mortel sur la M7 à Lyon : une femme tuée, plusieurs blessés graves

  • par La Rédaction

    • Un violent accident de la route a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi sur la M7, dans le secteur de la Confluence à Lyon.

    Le drame s’est noué peu avant minuit, lundi 29 décembre, sur la M7, à hauteur du quartier de la Confluence, non loin du musée des Confluences. Pour des raisons qui restent à déterminer, deux véhicules sont entrés en collision avec une violence extrême.

    Rapidement mobilisés, les secours ont déployé d’importants moyens sur place : une trentaine de sapeurs-pompiers et quatorze véhicules de secours ont pris en charge les victimes. Selon nos confrères du Progrès, une femme âgée de 50 ans est décédée des suites de ses blessures.

    Quatre autres personnes, âgées d’une vingtaine d’années, ont été gravement touchées et transportées vers différents hôpitaux de l’agglomération. Deux victimes supplémentaires ont été prises en charge avec des blessures plus légères.

    Réfugiés albanais plan Grand Froid janvier 2017 © Tim Douet_0047
    Vigilance grand froid : un dispositif d’urgence activé à Lyon et dans le Rhône

